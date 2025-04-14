İbrahim Halil Barha, Türkiye Şampiyonası\'nda Gaziantep\'i Temsil Edecek

Ortaokullar Tekvando Grup Şampiyonası'ndan ikincilik madalyası alan Gaziantep Araban ilçesi Atatürk Ortaokulu öğrencisi tekvandocu İbrahim Halil Barha, Adana'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda kenti temsil edecek.

Araban Atatürk Ortaokulu öğrencisi İbrahim Halil Barha, Mersin'de yapılan Ortaokullar Tekvando Grup Şampiyonası'ndan ikincilik madalyasıyla döndü. Tekvando Antrenörü Araban İlçe Emniyet Amirliğinde görevli Polis Memuru Adem Kaya önderliğinde çalışmalarını sürdüren Barha, Adana'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na katılarak Gaziantep'i temsil edecek.

Tekvando antrenörü Adem Kaya, "Arabanlı ortaokul öğrencisi dereceye giren başarılı öğrencimiz, Adana'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na katılarak Gaziantep'i temsil etme hakkını kazandı. Bu müsabakalara hazırlanma süreci boyunca ve müsabaka gününe kadar destek sağlayan başta Araban Kaymakamı Özgür İşçimen olmak üzere Araban İlçe Milli Egitim Müdürlügü'ne, Araban İlçe Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü'ne, Araban İlçe Halk Eğitim Müdürlügü'ne, Atatürk Ortaokulu Müdürlügü'ne ve öğrenci velilerimizin sporcularımıza desteği müsabakalarda sporcularımıza moral oldu" dedi. - GAZİANTEP