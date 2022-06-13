İbrahim Tennuri Ortaokulu üçüncü oldu

09-12 Haziran 2022 tarihleri arasında Amasya'da yapılan Okul Sporları Badminton Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında mücadele eden İbrahim Tennuri Ortaokulu erkek ve kadın takımları önemli başarılara imza attı.

26 ilden yüzlerce sporcunun mücadelesine sahne olan Türkiye Şampiyonasında mücadele eden İbrahim Tennuri Ortaokulu erkek takımı üçüncü olurken, kadın takımı ise şampiyonayı beşinci sırada tamamladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Badminton Türkiye Şampiyonasından derecelerle dönen sporcular ile Antrenör Abdurrahman Arslan, Beden Eğitimi Öğretmeni Filiz Özgenç ve İl Temsilcisi Hakan Erdoğan'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ