İbrahim Üzülmez'den teknik direktör iddialarına sert yanıt: Futbol camiası top gibidir

1. Lig'in 28. haftasında Eyüpspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonunda İstanbul ekibinin hocası İbrahim Üzülmez, çok sert açıklamalarda bulundu.

"FUTBOL CAMİASINDAN DÜRÜSTLÜK BEKLENMEZ"

Bir teknik direktörün Eyüpspor Başkanı ile konuştuğu yönündeki iddialara cevap veren Üzülmez, "O ismi zaten söyleyen söylüyor. Hocalar gelip geçer. Eyüpspor'a bir sürü hoca geldi, biz de gidebiliriz. Kulüpler bakidir. Teknik adam takımın başındayken bazı şeyler konuşulması doğru değil. Futbol camiasından dürüstlük beklenmez. Futbol topu gibi her tarafa dönen bir camia. Herkes birbirinin sırtına basarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz görevimizin başındayken olmaz. Ayrıldıktan sonra başkanla konuşursun, bunlar olur. Bir ayrılalım, ayrılmadık takımın başındayız." ifadelerini kullandı.

"MAĞLUBİYETİ HAK ETTİĞİMİZİ SÖYLEYEMEM"

Maçı değerlendiren Üzülmez, "Ön tarafta üretken oyuncu grubuna karşı oynayacağımızı biliyorduk. Kaybedecek bir oyun oynamadık. Özellikle 45 dakikada. Duran toptan yediğimiz basit gol. Duran topta dikkatli olmamız gerektiğini söyledik. Rakibe çok fazla pozisyon vermedik. Sezon başından beri üretme konusunda sorun yaşıyoruz. Oyuncular istiyor, gayretliler. İlk 45 dakika oyuna bakınca mağlubiyeti hak ettiğimizi söyleyemem. Böyle maçlarda basit gol yiyince, rakip de konsantre olunca, girdiğiniz pozisyonları da değerlendiremeyince kaybediyorsunuz. Rakibi iştahlandırdık. Sakarya maçıyla çıkışa geçmek istiyoruz." dedi.

"GOL ATIYORUZ, İPTAL OLUYOR"

VAR hakemi Suat Arslanboğa'yı da eleştiren deneyimli hoca, "Suat Arslanboğa hem Bandırmaspor hem bu maçta bir çizgi çizdi. Gol atıyoruz Bodrum'da da aynısı oldu Sakarya'da da aynısı oldu. Gol atıyoruz, iptal oluyor. Oyuncular da motive olarak düşüyor. Suat Arslanboğa, Bandırmaspor ve bu maçta da bir çizgi çekiyor ama bilmiyorum. Gayret gösteriyoruz. Birileri eleştirecek, birileri yuhalayacak. Nasıl ki 7-8 hafta çok fazla İbrahim Üzülmez ön plana çıkmadıysa, bu maçta da ön plana çıkmayız." ifadelerini kullandı.