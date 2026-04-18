Icardi, Gençlerbirliği'ni geçerek 14. golünü attı
Icardi, Gençlerbirliği'ni geçerek 14. golünü attı

18.04.2026 22:30
Mauro Icardi, Gençlerbirliği maçında Galatasaray'ın ilk golünü atarak ligdeki gol sayısını 14'e çıkardı.

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Gençlerbirliği maçıyla Trendyol Süper Lig'deki gol sayısını 14'e çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kaydetti. Müsabakanın 2. dakikasında Leroy Sane'nin pasında Yunus Akgün'ün dokunduğu topa ceza sahası içinde tek vuruş yapan Icardi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

33 yaşındaki futbolcu, ligde 7 maç sonra rakip fileleri havalandırırken, gol sayısını da 14'e çıkardı. Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da da 1'er gol kaydeden Arjantinli futbolcu, bu sezon toplamda 16. golünü attı.

Maça 11'de başlayan Mauro Icardi, 78. dakikada yerini Noa Lang'a bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Advertisement
