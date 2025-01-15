Icardi, İlk Fırsatta Dönecek - Son Dakika
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Icardi, İlk Fırsatta Dönecek

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İbrahim Hatipoğlu, Icardi'nin rehabilitasyonunun ardından Galatasaray'a döneceğini açıkladı.

15.01.2025 19:17
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- İbrahim Hatipoğlu: "Mauro Icardi ilk fırsatta buraya dönecek"

İSTANBUL - Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, ameliyat olan golcü futbolcu Mauro Icardi'nin, Arjantin'deki evinde rehabilitasyon dönemini tamamlamaya çalıştığını belirterek, "İlk fırsatta buraya dönecek, bizlerle birlikte olacak" dedi.

Galatasaray Divan Kurulu Ocak ayı Olağan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılıyor. Toplantıda konuşan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, ameliyat olan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin başarılı bir operasyon geçirdiğini hatırlatarak, "Süreç, Yener İnce hocamızın kontrolünde devam ediyor. Şu anda Arjantin'de evinde rehabilitasyon dönemini tamamlamaya çalışıyor. İlk fırsatta buraya dönecek, bizlerle birlikte olacak" diye konuştu.

Icardi, İlk Fırsatta Dönecek
Kaynak: İHA

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