Icardi'nin Galatasaray'a transferi zor gözüküyor! Maaş için istediği rakam ağızları açık bıraktı

Başta Suudi Arabistan olmak üzere dünya devlerinin peşinde olduğu Icardi'nin transferi Galatasaray için kolay gözükmüyor. 30 yaşındaki yıldız futbolcu sarı-kırmızılılardan senelik maaş artı bonuslar ve imaj haklarıyla birlikte 12.5 milyon euro gibi bir ücret talep etti.

25 MİLYON EURO TEKLİF GELDİ

Şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından PSG'ye geri döndü. Normal şartlar altında kariyerini Türkiye'de sürdürmeye sıcak bakan oyuncuya, Suudi Arabistan'dan gelen teklif sonrası işler değişti. Al Taawon, yıldız golcüye senelik 25 milyon euro dolaylarında bir teklif sundu.

12.5 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaray'da forma giymeye daha istekli olan futbolcunun şartı ücretinin yükseltilmesi. Icardi'nin taleplerine göre senelik maliyeti maaşı, bonuslar ve imaj haklarıyla birlikte 12.5 milyon euro.