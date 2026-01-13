Icardi'nin gol sevinci davalık oldu - Son Dakika
Icardi'nin gol sevinci davalık oldu

13.01.2026 17:46
Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'nin geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United maçında attığı golün ardından yaşadığı sevinç davalık oldu. Fotoğrafçı Tolga Ovalı, yaşanan gol sevincindeki fotoğrafın kendisine ait olduğunu, Galatasaray Kulübü'nün fotoğrafı izinsiz kullanarak kendisini zarara uğrattığını öne sürdü ve 500 bin liralık dava açtı.

2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı 3-2 deviren Galatasaray'da yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin attığı golden sonra yaptığı gol sevinci başına dert açtı.

GOL SEVİNCİ MAHKEMELİK OLDU

Fotoğrafçı Tolga Ovalı, Mauro Icardi'nin attığı golün ardından yaptığı gol sevincindeki fotoğrafın kendisine ait olduğunu, Galatasaray Kulübü'nün fotoğrafı izinsiz kullanarak, tişört, anahtar, kart gibi ürünler çıkardığını ve kendisini zarara uğrattığını iddia etti.

500 BİN LİRALIK DAVA AÇTI

Tolga Ovalı, Galatasaray kulübünden 500 bin lira tazminat talep ederek sarı-kırmızılı camiaya dava açtı. Ovalı'nın İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne dilekçesini sunduğu, mahkemenin önümüzdeki günlerde görüleceği öğrenildi.

İşte Mauro Icardi'nin yaptığı o gol sevinci:

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mithat kibarkaya mithat kibarkaya:
    tmm sen o fotoyu çekmek için kimden izin aldın 5 1 Yanıtla
    Aydın Aydın:
    mantıklı 0 0
  • Ali Arat Ali Arat:
    şimdi icardi şahıstan bir milyonluk dava açması lazım 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
