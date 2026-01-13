Icardi\'nin gol sevinci davalık oldu

2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı 3-2 deviren Galatasaray'da yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin attığı golden sonra yaptığı gol sevinci başına dert açtı.
Fotoğrafçı Tolga Ovalı, Mauro Icardi'nin attığı golün ardından yaptığı gol sevincindeki fotoğrafın kendisine ait olduğunu, Galatasaray Kulübü'nün fotoğrafı izinsiz kullanarak, tişört, anahtar, kart gibi ürünler çıkardığını ve kendisini zarara uğrattığını iddia etti.
Tolga Ovalı, Galatasaray kulübünden 500 bin lira tazminat talep ederek sarı-kırmızılı camiaya dava açtı. Ovalı'nın İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne dilekçesini sunduğu, mahkemenin önümüzdeki günlerde görüleceği öğrenildi.
İşte Mauro Icardi'nin yaptığı o gol sevinci:
