Süper Lig devi Galatasaraylı Mauro Icardi'nin kardeşi Guido Icardi, yıldız futbolcudan ayrılan Wanda Nara için olay yaratan bir paylaşımda bulundu.
Yaşananlar sonrası Mauro Icardi'nin kardeşi Guido Icardi'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Guido yaptığı paylaşımda, "Bugün kutlama günü. Sonunda iğrenç insan ailemden ayrıldı. Artık başkasının sorunu." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Icardi'nin kardeşi Wanda Nara'ya öfke kustu - Son Dakika
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