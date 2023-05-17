Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın arasının yeniden açıldığı iddia edildi. İkilinin ilişkisinde kara bulutların dolaşmasının sebebi bu kez çocuklar.
Arjantin'de MasterChef programının sunuculuğunu yapan Wanda Nara'nın çocukları da ülkeye götürmesene Mauro Icardi, izin vermedi. Arjantinli golcünün kızlarının Türkiye'den ayrılmasına onay vermemesi sonrası Nara ise psikolojik olarak adeta çöktü.
NTV Spor'un America TV sunucusu Guido Zaffora'dan aktardığına göre, Wanda Nara, Icardi'nin bu tutumu nedeniyle her gün ağlıyor. Zaffora yaptığı açıklamada, "Mauro kızlarının Türkiye'den ayrılmasına izin vermiyor. Wanda çok kötü durumda ve her gün ağlıyor." ifadelerini kullandı.
Çiftin kızları Francesca ve Isabella'nın Türkiye'de okula başladığı ve Avrupa pasaportuna sahip oldukları için Arjantin'de uzun süre kalamadıkları belirtildi.
Icardi ve Wanda Nara'nın fotoğrafları:
Son Dakika › Spor › Icardi'nin uyguladığı yasak, sevgilisi Wanda Nara'yı her gün ağlatıyor! - Son Dakika