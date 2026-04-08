Icardi\'den gece yarısı olay paylaşım

08.04.2026 08:59
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, hakkında çıkan iddialar ve eleştiriler sonrası gece yarısı "Yarın ne uyduracaklar merak ediyorum" şeklinde bir paylaşım yapması dikkat çekti.

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, gece yarısı yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Tecrübeli golcü, hakkında çıkan iddialar ve eleştirilere sert sözlerle yanıt verdi.

GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Sarı-kırmızılı ekipte 4. sezonunu geçiren Icardi’nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Kulüple henüz yeni bir anlaşma sağlanmazken, yıldız oyuncunun geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

ELEŞTİRİLERE SERT YANIT

Sakatlıklar sonrası performansı nedeniyle eleştirilen Icardi, sosyal medya hesabından dikkat çeken ifadeler kullandı. Arjantinli golcü, “Yarın ne uyduracaklar merak ediyorum” sözleriyle kendisi hakkında çıkan haberleri hedef aldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 40 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 15 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ercan Aydın Ercan Aydın:
    come to FENERBAHÇE icardi.. 5 10 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
