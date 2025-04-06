İçeride mi, dışarıda mı? İşte Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon - Son Dakika
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İçeride mi, dışarıda mı? İşte Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon

İçeride mi, dışarıda mı? İşte Fenerbahçe\'nin penaltı kazandığı pozisyon

Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Fenerbahçe, 50. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın Bright Osayi-Samuel'e müdahalesi sonrasında VAR uyarısıyla penaltı kazandı. Sarı-lacivertlilerde topun başına geçen Anderson Talisca, fileleri havalandırarak skoru eşitledi.

06.04.2025 20:37
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Kadıköy'deki Trabzonspor maçının ilk yarısını 1-0 geride kapatan Fenerbahçe, karşılaşmanın 50. dakikasında penaltı kazandı.

FAUL İÇERİDE Mİ, DIŞARIDA MI?

Mustafa Eskihellaç'ın Bright Osayi-Samuel'e müdahalesine hakem Mehmet Türkmen faul kararını verdi. Fenerbahçeli oyuncular, pozisyonun ceza sahası içinde olduğu yönünde itirazda bulundu. VAR hakemi Daniel Stefanski'nin incelemesini bekleyen Mehmet Türkmen, penaltı noktasını gösterdi. Bu kararın ardından Mustafa'nın Osayi'ye yaptığı faulün içeride olup olmadığı tartışılmaya başladı.

İşte o pozisyon;

İçeride mi, dışarıda mı? İşte Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon

TALISCA PENALTIYI ATTI

Topun başına ikinci yarının hemen başında Alexander Djiku'nun yerine oyun dahil olan Anderson Talisca geçti. Uğurcan Çakır'ı mağlup etmeyi başaran Brezilyalı yıldız, mücadeleye 1-1'lik eşitliği getirdi.

Anderson Talisca, Mehmet Türkmen, Trabzonspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İçeride mi, dışarıda mı? İşte Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Fatih Çiftçi:
    Bu nasıl penaltı.... lanet olsun..ilk faulü yapan ayağa basan Fenerbahçeli oyuncu.... Trabzonspor'u da doğrayacakları belliydi zaten ?? 72 0 Yanıtla
  • Sinan Aydın:
    geri dönüş değil buna geri döndürüş denir bu ağlak takım hem ağlar hem haksız kazanır doğası bu bunların 37 4 Yanıtla
  • İdris İğneci:
    haram penaltı, kırılgan oynayan trabzonda cok hızlı etkilenip oyundan koptu, 31 8 Yanıtla
  • Mehmet Menteş:
    önce morinho num anasını sonrada Ali koçun a 29 4 Yanıtla
  • Murat seker :
    Dışarıda fakat ts hiç yok berabere bile kalamaz 13 3 Yanıtla
  • Mehmet Menteş:
    defolup gidin 7 4 Yanıtla
  • Mehmet Menteş:
    yollayin o lerefiazlwti mırınhoyu yollayın 2 5 Yanıtla
  • 248612:
    Bu içerdeyse Beşiktaşın Göztepe maçındaki günahı neydi. 5 1 Yanıtla
  • Mehmet Menteş:
    Lanet olsun ulusumuzun karşılığını kim verecek lsneg olsu. sizlere 2 3 Yanıtla
  • Mehmet Menteş:
    jagigrwttüniz bu taraftarı bu ne olacak jlan 1 3 Yanıtla
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