Kadıköy'deki Trabzonspor maçının ilk yarısını 1-0 geride kapatan Fenerbahçe, karşılaşmanın 50. dakikasında penaltı kazandı.
Mustafa Eskihellaç'ın Bright Osayi-Samuel'e müdahalesine hakem Mehmet Türkmen faul kararını verdi. Fenerbahçeli oyuncular, pozisyonun ceza sahası içinde olduğu yönünde itirazda bulundu. VAR hakemi Daniel Stefanski'nin incelemesini bekleyen Mehmet Türkmen, penaltı noktasını gösterdi. Bu kararın ardından Mustafa'nın Osayi'ye yaptığı faulün içeride olup olmadığı tartışılmaya başladı.
İşte o pozisyon;
Topun başına ikinci yarının hemen başında Alexander Djiku'nun yerine oyun dahil olan Anderson Talisca geçti. Uğurcan Çakır'ı mağlup etmeyi başaran Brezilyalı yıldız, mücadeleye 1-1'lik eşitliği getirdi.
Son Dakika › Spor › İçeride mi, dışarıda mı? İşte Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon - Son Dakika
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