İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, rafting yaptı - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, rafting yaptı

25.06.2022 12:58
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, rafting yaptı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bu yıl düzenlenen '4.Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali' çerçevesinde Türkiye Zap Nehri Zap kupası yarışması start aldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bu yıl düzenlenen '4.Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali' çerçevesinde Türkiye Zap Nehri Zap kupası yarışması start aldı. Festival çerçevesinde Çukurca ilesine gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı İdris Akbıyık ile birlikte rafting yaptı.

Çukurca ilçesinde bu yıl '4. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali' çerçevesinde düzenlenen rafting yarışmalarına 'Türkiye Zap Nehri Zap Kupası' yarışması başladı. Festival çerçevesinde Çukurca ilesine gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı İdris Akbıyık ile birlikte rafting yaptı. Yarışmaya katılan İçişleri Bakanlığın Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Bugünkü yapılan festival çerçevesinde doyumsuz bir rafting yapma şansı yaşadık. Bölgede bir çok emeklerin ödenen bedellerin ve çekilen acıların sonunda Hakkari'de gerçekten hayatın var olduğunu, huzurun var olduğunu ve tabiatın bütün güzelliklerinin yaşatabilmenin sevincini yaşıyoruz. Biz bakanlık olarak bu coğrafyada hiç bir göz yaşının dökülmemesi için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bize bu huzur ortamının sağlayan başta bütün güvenlik güçlerimiz başta olmak üzere bu festivalde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, "Rafting sporcularıyla birlikte 3 kilometre kürek çektik. Artık Hakkari'nin adının terörle değil de, sporla, sanatla ve yapılan birbirinden güzel festivallerde anılıyor. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Özellikle Hakkari'ye her zaman öncelik tanıyan ve yardımlarını esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, destek ve katkılarından dolayı bütün Hakkari halkı adına şükranlarını sunarım" dedi.

Yarışmaya katılan Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı yaptığı açıklamada, Çukurca Zap Kupası yarışması düzenlediklerini belirterek 3 bin 400 metrelik bir parkurda yarışmacıların yarışacağınız ifade etti. Yardımcı, amaçlarının Zap Nehri'nde güzelliklerini dünyaya tanıtarak su sporları turizmine katkı sağlamak ve aynı zamanda bölgedeki gençleri sporla bütünleştirmek olduğunu belirtti.

Mardin Nusaybin Raftin ekibinden Taner Karadağlı ise rafting sporunun çok zevkli ve heyecanlı olduğunu ifade ederek bütün sporseverlere önerdiğini ve Çukurca'da olmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Zap Rafting kupası yarışmasına İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, Çukurca Belediye Başkan Ensar Dündar, Hakkari Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, AK Parti Hakkari il Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Hakkari Gençlik ve Spor il Müdürü Emin Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, Çukurca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Çınar Çiftçi, AK Parti Çukurca İlçe Başkanı Zeki Derin, Türkiye'nin bir çok ilinden gelen fotoğraflı sanatçıları, sporcular, doğa severler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - HAKKARİ

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Hakkari-Çukurca yolu yarın 3 saat 20 dakika ulaşıma kapatılacak Hakkari-Çukurca yolu yarın 3 saat 20 dakika ulaşıma kapatılacak
Kaynak: İHA

Türkiye, Çukurca, Hakkari, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, rafting yaptı - Son Dakika

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