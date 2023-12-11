İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakem Meler\'e yapılan saldırıyı kınadı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı Türkiye Büyük Millet Meclisi adına şiddetle kınıyorum" dedi.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, 2024 yılı merkezi bütçe kanun teklifi görüşmelerine başkanlık ettiği Genel Kurul'da, Ankaragücü- Rizespor arasında oynanan karşılaşma sonrası yaşanan şiddet olaylarına ilişkin açıklama yaptı. Kurtulmuş, "Bu akşamki maçta hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı Türkiye Büyük Millet Meclisi adına şiddetle kınıyorum. Böyle bir saygısızlık olmaz. Spor sahasında böyle bir saldırının olması asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.