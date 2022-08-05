Soylu ve Kasapoğlu, öğrenci yurtlarına ilişkin toplantıda bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Soylu ve Kasapoğlu, öğrenci yurtlarına ilişkin toplantıda bir araya geldi

05.08.2022 14:59

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 il valisi ve gençlik spor il müdürleri ile öğrenci yurtlarına ilişkin toplantı yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 il valisi ve gençlik spor il müdürleri ile öğrenci yurtlarına ilişkin toplantı yaptı.

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) gerçekleştiren toplantıda Soylu ve Kasapoğlu'nun yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Selim Baydaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Recep Ali Er yer aldı. Toplantıya 81 il valisi ve gençlik spor il müdürleri de videokonferans ile katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kasapoğlu, Türkiye'nin dünya üzerindeki en büyük ve en nitelikli yurt altyapısına sahip olduğunu belirterek, "Öğrenci barındırma sisteminin standartlarını dünyada biz belirliyoruz. 81 il, 251 ilçe 775 yurdumuz bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, yurt sayısının yeni yatırımlarla arttığına dikkati çekerek, "Bu anlamda hep birlikte yeni dönemi istişare etmek, atılacak adımları birlikte atmak ve artan yurt talebine kalıcı çözümleri birlikte üretebilmek için bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Bakan Soylu ve Bakan Kasapoğlu, 81 il valisi ve gençlik spor il müdürleri ile toplantı yaptı Bakan Soylu ve Bakan Kasapoğlu, 81 il valisi ve gençlik spor il müdürleri ile toplantı yaptı Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 personel alacak
Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Mehmet Kasapoğlu, Süleyman Soylu, gençlik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Soylu ve Kasapoğlu, öğrenci yurtlarına ilişkin toplantıda bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:03 Cristiano Ronaldo'dan taraftarı heyecanlandıran hareket! "Come to Galatasaray" yorumunu beğendi
20:24 Soçi'de yapılan Erdoğan-Putin zirvesinden sonra ortak bildiri: Suriye'de tüm terör örgütlerine karşı dayanışma içinde mücadele edilecek
20:04 Süper Lig'de sezonun ilk golü atıldı! Kornerden gelen topa enfes vurdu
19:49 UEFA, Putin tezahüratlarının yapıldığı Dinamo Kiev karşılaşması için Fenerbahçe'ye ceza kesti
19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in görüşmesi sona erdi!
19:09 Galatasaray, Dries Mertens'i renklerine bağlamaya çok yakın!
18:39 Kaldırımda skuter süren şahıs kesilen cezaya tepki gösterdi: Polislerin canları sıkıldı, bize ceza yazdılar
18:02 Hollywood filmlerine konu olmuştu! 65 yaşında kadın Beylikdüzü Belediyesi'nde stajyer oldu
17:38 Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transfer olması halinde, Rodrigo Becao için çalışmalar başlayacak
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 21:35:48. #1.13#
SON DAKİKA: Soylu ve Kasapoğlu, öğrenci yurtlarına ilişkin toplantıda bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement