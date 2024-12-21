Iğdır FK'dan Yeni Malatyaspor'a 3-0'lık galibiyet - Son Dakika
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Iğdır FK'dan Yeni Malatyaspor'a 3-0'lık galibiyet

Iğdır FK\'dan Yeni Malatyaspor\'a 3-0\'lık galibiyet

Iğdır FK, Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ederek moral buldu. Teknik direktörler maç sonrası açıklamalarda bulundu.

21.12.2024 18:07
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Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında oynanan Iğdır FK- Yeni Malatyaspor maçının ardından teknik direktörler mücadeleyi değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Iğdır FK, ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Iğdır FK Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Takımımızın son haftalarda yaşadığı kötü süreçten sonra böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Tekrar moral, motivasyon olarak yukarıya çıkmaya, kendi özgüvenimizi yakalamaya ihtiyacımız vardı. Biraz stresimiz var, gerginliğimiz var. Son haftalarda yaşanan kötü sonuçların verdiği bir panik havası var takım içerisinde" dedi.

Takımının beklentisi yüksek bir takım olduğunu söyleyen Özköylü, "Kulüp olarak beklentinin karşılığını herkes vermeye çalışıyor ama bir takım sıkıntılardan dolayı maalesef son haftalarda oynadığımız oyunun karşılığını alamadık, sonuç olarak istediğimiz puanları toplayamadık, bu da tabii hepimizi, bizi seven insanları, başımızdaki insanları üzüyor. Bunu geriye tekrar geri döndürmemiz için çok daha fazla mücadele etmemiz, gayret göstermemiz lazım ki çocuklar bunu yapıyorlar. Oyun olarak değiştiğimizi söyledik, değişmeye çalışıyoruz. Eski alışkanlıklardan çıkmaya çalışıyoruz, bunlar bir anda olmuyor. Yaşayacağımız ara bizim için çok çok iyi olacak, ondan sonraki süreçte Antalya kampımız olacak, orada eksiklerimizi gidermek için çok fazla zamanımız olmasa da en azından bir süremiz var, burayı iyi değerlendirmek istiyoruz. Aradan sonra oynayacağımız Kocaeli maçına çok daha hazır, çok daha güçlü, fiziksel, mental ve oyun olarak daha güçlenmiş bir takım olarak çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

"Aceleci davranmamamız lazım"

Bazen panik havasıyla hemen gol bulma telaşıyla hata yaptıklarını söyleyen Özköylü, şunları söyledi: "Hatalar yapıyoruz, evet ama o beklentinin yüksek olmasından kaynaklı hemen sonuç odaklı oynamaya çalışıyorlar. Doğru pasları, doğru oyunu kullanmamız lazım, aceleci davranmamamız lazım. Bazen panik havasıyla hemen gol bulma telaşı bizi hataya sürüklüyor ama genel olarak bugün zaten oyun bizim kontrolümüzdeydi. Malatya takımı genç oyunculardan kurulu, sezon başından beri gerçekten çok onurlu bir mücadele veriyorlar, hepsini tebrik ediyorum, ayaklarına sağlık, hocalarının da."

Mustafa Gürsel: "Sahada oynayan oyuncularımızın yaş ortalaması 19"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise, "Sahada oynayan oyuncularımızın yaş ortalaması 19. 17 hafta içerisinde biz çocuklarla beraber hep saha içerisinde kalmaya gayret gösterdik, yaptığımız toplantılarda bunları dile getirmeye çalıştık. Biz sahadan önce her türlü sıkıntı içerisindeyiz, bunu bilenler biliyor, defalarca deklare etmemize gerek yok" şeklinde konuştu.

Sahaya genç oyuncularla çıktılarını söyleyen Uçkun, hakemlerin dikkat etmesi gerektiğini söyleyerek şunları söyledi: "Iğdır takımının hakeme ihtiyacı yok. Bizim maça gelen hakemler lütfen dikkat etsinler, 19 yaşındaki çocuklardan bahsediyoruz. Bu çocukları sahanın içerisinde ezmesinler, gördüklerini çalsınlar. İlk yarıya baktığımızda bize faul olmayan pozisyonların aynılarını rakibe faul veriyorlar. 17 haftanın içerisinde sahada kalmak için çaba sarf ettik, yine sarf edeceğiz ama en son bardağı taşıran damla oluyor. Bundan önceki müsabakalarda da oldu. Bu süreçten sonra sahada olabileceğimiz zaman içerisinde zaten Yeni Malatyaspor'un oynadığı maçlar zorluk derecesi yüksek maçlar değil, bu maçları hakem olmadan da iki takımın oyuncuları kendi aralarında da bitirebilirler. Mücadelelerinden dolayı genç kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Iğdırspor'a da başarılar diliyorum." - IĞDIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Iğdır FK'dan Yeni Malatyaspor'a 3-0'lık galibiyet - Son Dakika

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