Iğdır FK, Malatya'yı 3-0 Yendi - Son Dakika
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Spor

Iğdır FK, Malatya'yı 3-0 Yendi

Trendyol 1. Lig 17. haftasında Iğdır FK, Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.

21.12.2024 16:48
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Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Alpaslan Şen, Kürşathan Akın, Mehmet Dura

Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Ahmet Emin Engin, Alim Öztürk (Dk. 80 Burak Bekaroğlu), Hasan Hatipoğlu (Dk. 87 Alperen Selvi), Mert Çölgeçen, Eysseric (Dk. 80 Liço), Burak Altıparmak, Thuram (Dk. 65 Guimaraes), Regattin, Burak Çoban (Dk. 65 Halil Ibrahim Sönmez), Aleksic

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu (Dk. 45 Muhammed Enes Salik), Erşan Yaşa, Muhammed Göktürk Gök, Alperen Arslan, Muhammet Emir Ulusoy, Furkan Söyler, Ferhat Canlı (Dk. 87 Halil İbrahim Atcı), Mehmet Emin Taştan (Dk. 62 Osman Katipoğlu), Murat Şamil Güler (Dk. 34 Umut Tanış), Mehmet Güneş, Kerem Altunışık (Dk. 46 Enes Nas)

Goller: Dk. 8 Aleksic, Dk. 28 Eysseric, Dk. 58 Regattin (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı kart: Dk. 84 Liço (Alagöz Holding Iğdır FK)

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Iğdır FK, Malatya'yı 3-0 Yendi - Son Dakika

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