Stat: Iğdır Şehir
Hakemler: Alpaslan Şen, Kürşathan Akın, Mehmet Dura
Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Ahmet Emin Engin, Alim Öztürk (Dk. 80 Burak Bekaroğlu), Hasan Hatipoğlu (Dk. 87 Alperen Selvi), Mert Çölgeçen, Eysseric (Dk. 80 Liço), Burak Altıparmak, Thuram (Dk. 65 Guimaraes), Regattin, Burak Çoban (Dk. 65 Halil Ibrahim Sönmez), Aleksic
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu (Dk. 45 Muhammed Enes Salik), Erşan Yaşa, Muhammed Göktürk Gök, Alperen Arslan, Muhammet Emir Ulusoy, Furkan Söyler, Ferhat Canlı (Dk. 87 Halil İbrahim Atcı), Mehmet Emin Taştan (Dk. 62 Osman Katipoğlu), Murat Şamil Güler (Dk. 34 Umut Tanış), Mehmet Güneş, Kerem Altunışık (Dk. 46 Enes Nas)
Goller: Dk. 8 Aleksic, Dk. 28 Eysseric, Dk. 58 Regattin (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı kart: Dk. 84 Liço (Alagöz Holding Iğdır FK)
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Iğdır FK, Malatya'yı 3-0 Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?