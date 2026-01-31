Iğdır FK\'nin yeni stadının açılışı gerçekleştirildi

TFF 1. Lig ekibi Iğdır FK'de hasret sona erdi. Iğdır'da yapımı tamamlanan Şehir Stadyumu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

STADIN KAPASİTESİ 6 BİN

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak törende yaptığı konuşmada, özel bir gün olduğunu belirterek, "Sayın vekilimizin Iğdır'a kattığı spordaki yükselişi biz de desteklerimizle bu noktalara kadar getirdik. İfade edildiği gibi, önceki dönem bakanımızla başlayan süreci biz de devam ettirerek, gerçekten şehre yakışan butik bir stadyumu, yaklaşık 6 bin kapasiteye sahip bu eseri açmış olacağız.' dedi.

'BU YATIRIMLAR DEVAM EDECEK'

Türkiye'de spor tesisleri alanında devrim yaşandığını söyleyen Bakan Bak, "40'a yakın stadyumu tamamlayan, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile birlikte organize edecek kapasiteye ulaşan Türkiye; UEFA ve FIFA standartlarında dünyanın en modern stadyumlarına sahip bir ülke konumundadır. Şehirlerdeki bu dinamizm, futbolun ve sporun birleştirici, iyileştirici gücüyle her yere yansımaktadır. Bugün bunun nasibini de Cantürk Bey'in önderliğinde Iğdır almaktadır. Biz de kendisini çok seviyoruz. Gerçekten vekil olmadan önce de spor kulübüyle ilgilenirken, önceki süreçlerde de spora büyük destekler veren, sponsorluk yapan; gençlerin başta uyuşturucu, dijital bağımlılık, kötü alışkanlıklar, içki ve kumar gibi zararlı alışkanlıklardan uzak kalması için çaba gösteren bir isimdir. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizim de en büyük hedeflerimizden biri, gençleri topluma zarar veren bu kötü alışkanlıklardan uzak tutmaktır. Bunun ilacı da, yolu da spordur, gençleri spora yönlendirmektir. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak şehrimize bu güzel eseri kazandırırken, kulüple ve şehirle iç içe, güzel bir çalışma ortaya koyduk. Elbette bu yatırımlar devam edecek.' ifadelerini kullandı.

'UMUDU VE IŞIĞIDIR'

Sözlerine devam eden Bakan Bak, 'Yarı olimpik yüzme havuzu, inşaatı devam eden çok amaçlı spor salonu, yapılan halı sahalar ve gelecekte hayata geçireceğimiz diğer spor tesisleriyle, gençlik merkezleriyle Iğdır'ı bambaşka bir noktaya taşımak için çalışıyoruz. Vekilimiz ve il başkanımız da toplantıda ifade etti; gençlerin ilgiye ihtiyacı var, gençlere bir hedef koymak gerekiyor. İl başkanımızın da söylediği gibi, 'Iğdırspor gençlerin spor vasıtasıyla umudu ve ışığıdır'. Gerçekten de öyle. Burada U12'den, U19'a kadar pırıl pırıl altyapı takımları var. Yaklaşık 150 sporcunun yer aldığı diğer branşlarda da, özellikle basketbolda önemli yatırımlar yapıldı. Güzel işler oldu, olmaya da devam edecek. Biz de bunun şahidiyiz. İnşallah Iğdır için daha fazlasını yapmayı öngörüyoruz.

BAKAN BAK MÜCADELEYİ TAKİP ETTİ

Bakan Bak ve beraberindeki heyet, stadı gezerek futbolseverleri selamladı, daha sonra Iğdır FK - Manisa FK maçını izledi.