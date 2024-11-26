Iğdır FK ve Amed 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
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Iğdır FK ve Amed 1-1 Berabere Kaldı

Iğdır FK ve Amed 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'de Iğdır FK, Amed Sportif ile 1-1 berabere kaldı. Goller 4. ve 78. dakikada geldi.

26.11.2024 00:35
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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Iğdır FK evinde karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

4 dakikada Caner'in köşe vuruşu ile ceza sahasında yer alan Kosta Aleksic'in yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nurullah Aslan'ın solundan ağlara gitti. 1-0

78. dakikada savunmadan ileri çıkan Veli Çetin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Hakemler: Fatih Tokail, Seyfettin Ünal, Şenol Bektaş

Iğdır FK: Furkan Köse, Mert Çölgeçen, Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Caner Cavlun, Eysseric, Burak Altıparmak (Ömer Şişmanoğlu dk . 90) Ahmet Engin Engin (Liço dk. 66), Regattin, Burak Çoban (Halil İbrahim Sönmez dk. 90) Aleksic (Thuram dk. 74)

Yedekler: Alp, Alperen, Yusuf Can, Halil İbrahim, Noel, Burak Bekaroğlu, Marcos

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Mehmet Murat Uçar (Alaettin Batuhan Tur dk. 84) Veli Çetin, Uğur Adem Gezer, Ömer Bayram, Serkan Odabaşoğlu (Oktay Aydın dk. 84), Cassubie (Adama Traore dk. 62), Lourenço, Yılmaz Ceylan (Doğan Can Davas dk. 71), Assombalonga (Yakal Taylan dk. 62), Gradel

Yedekler: Veysel Sapan, Nikolas Nkoulou, Batuhan Tur, Sinan Kurt, Oktay Aydin Alberk Koç, Çekdar Orhan, Doğan Can Davas, Adama Traore, Yakal Taylan

Teknik Direktör: Servet Çetin

Goller: Regattin (dk. 4) (Iğdır FK), Veli Çetin (dk. 78) (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Veli Çetin (Amed Sportif Faaliyetler), Liço (Iğdır FK) - IĞDIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Iğdır FK ve Amed 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika

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