Iheanacho Pendikspor'da da gol attı, 11 maçta 15 gole ulaşan tek isim oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Iheanacho Pendikspor'da da gol attı, 11 maçta 15 gole ulaşan tek isim oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iheanacho Pendikspor\'da da gol attı, 11 maçta 15 gole ulaşan tek isim oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor'un Nijeryalı forveti Kelechi Iheanacho, Pendikspor maçında da gol atarak üst üste 11 maçta gol sevinci yaşadı. Golcü oyuncu bu süreçte 15 gol ve 4 asist kaydederek ligde bu başarıya ulaşan tek oyuncu oldu.

BURSASPORLU golcü Kelechi Iheanacho, Pendikspor maçında da gol atarak üst üste 11 maçta gol sevinci yaşadı. Golcü oyuncu, bu süreçte 15 gol ve 4 asist kaydetti.

TFF 1'inci Lig'de mücadele veren Bursaspor'un, Nijeryalı forveti Kelechi Iheanacho, gol serisini sürdürmeye devam ediyor. Geçen hafta attığı 2 golle üst üste 10 maçta gol atan futbolcu, Pendikspor karşılaşmasında da takımının ikinci golünü kaydederek, ligdeki gol sayısını 15'e çıkarttı. Iheanacho, son 11 maçta 15 gol ve 4 asistlik performans göstererek ligde bu başarıya ulaşan tek oyuncu oldu.

Kaynak: DHA
PendiksporBursasporFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’a aylar sonra müjdeli haber Wilfried Singo geri döndü Galatasaray'a aylar sonra müjdeli haber! Wilfried Singo geri döndü
Lille-Galatasaray maçı ertelenecek mi Fransa İçişleri Bakanı’ndan açıklama Lille-Galatasaray maçı ertelenecek mi? Fransa İçişleri Bakanı'ndan açıklama
SPK Başkanı Sütçü arkasında sorular bırakıp gitti: Neden bu kadar geç kalındı SPK Başkanı Sütçü arkasında sorular bırakıp gitti: Neden bu kadar geç kalındı?
Aralarında Lille de var Fransa’da sokağa çıkma yasağı Aralarında Lille de var! Fransa'da sokağa çıkma yasağı
İtalyan polisinden yağmacılara suçüstü: Çaldıklarını götüremeden yakalandılar İtalyan polisinden yağmacılara suçüstü: Çaldıklarını götüremeden yakalandılar
Gizli yazışmalar ifşa oldu Trump’ın Türk damadına soruşturma Gizli yazışmalar ifşa oldu! Trump'ın Türk damadına soruşturma
00:13
Gelir İdaresi Başkanlığına Şinasi Candan atandı Yeni yardımcılar da geldi
Gelir İdaresi Başkanlığına Şinasi Candan atandı! Yeni yardımcılar da geldi
00:11
Kutluhan Taşkın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı oldu
Kutluhan Taşkın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı oldu
23:40
Deplasman yasağının kalktığı ilk maçta istenmeyen görüntüler
Deplasman yasağının kalktığı ilk maçta istenmeyen görüntüler
23:32
Vincenzo Italiano: Deplasmanda mağlubiyet almak beni yormaya ve sinirlendirmeye başladı
Vincenzo Italiano: Deplasmanda mağlubiyet almak beni yormaya ve sinirlendirmeye başladı
23:25
Thomas Reis sadece 3 maçta tarihe geçti
Thomas Reis sadece 3 maçta tarihe geçti
22:55
Ozan Tufan’dan attığı gol için bomba yorum: Biraz da Beşiktaş’ın şanssızlığı
Ozan Tufan'dan attığı gol için bomba yorum: Biraz da Beşiktaş'ın şanssızlığı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 03:25:30. #7.12#
SON DAKİKA: Iheanacho Pendikspor'da da gol attı, 11 maçta 15 gole ulaşan tek isim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei