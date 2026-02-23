İki fotoğraf arasında sadece 5 dakika var - Son Dakika
İki fotoğraf arasında sadece 5 dakika var

İki fotoğraf arasında sadece 5 dakika var
23.02.2026 22:28
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kalarak Galatasaray'la puanları eşitleme şansını kullanamadı. Fenerbahçe Başkanın Sadettin Saran'ın 90+5'te gelen gol sonrası büyük bir sevinç yaşadığı görülürken, 90+11'de gelen gol sonrasında da büyük bir üzüntü içine girdiği gözlemlendi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada zirveyle puanları eşitleme fırsatını değerlendiremedi ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

90+5'TE GOL GELDİ, STAT BAYRAM YERİNE DÖNDÜ

Karşılaşma boyunca iki takım da etkili pozisyonlar üretmekte zorlanırken, skor tabelası uzatma anlarında değişti. Nefes nefese geçen uzatma anlarında Fenerbahçe, 90+5. dakikada Marco Asensio'nun muhteşem golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra tribünler coşarken, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da ekibiyle birlikte büyük bir sevinç yaşadı.

90+11'DE TÜM STADI HÜZÜN KAPLADI

Sarı-lacivertliler bu golden sonra adeta şampiyonluk yolunda dev bir adım atmış gibiydi ancak bu mutluluk kısa sürdü. Maçın 90+11. dakikasında Kasımpaşa, Jim Allevinah'ın attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve bu golle birlikte Kadıköy'de buz gibi bir hava esti. Başkan Sadettin Saran'ın da bu kez derin bir üzüntü ve hayal kırıklığı içinde olduğu gözlerden kaçmadı.

Trendyol Süper Lig, Saadettin Saran, Galatasaray, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İki fotoğraf arasında sadece 5 dakika var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Erkan demir Erkan demir:
    Abi herşey ortadaa Fenerbahçé bu futbollaa ikinci olursa öpsün başına koysun. 72 2 Yanıtla
    zafer koc zafer koc:
    Sadettin git bahçenden bir sarmalık yol kafan dağılsın. 16 1
  • Murat Mertkol Murat Mertkol:
    bizden bir cacik olmaz 46 1 Yanıtla
  • Hakan Duztas Hakan Duztas:
    GS maçından sonra klavye başına geçenler gidin yatın hadi;;)). 42 2 Yanıtla
  • Hakan1421 Hakan1421:
    sen üzülme başkan, suç sizde değil, suç İbrahim hacıfeneroğlun talimatlarını yerine getirmeyen hakemlerde, kırmızı kart jokerini kullandırdında penaltı jokeri nerede, değneksiz köyü buldunuz tabi 35 3 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu Cemilrepost Demiroğlu:
    Şampiyon FENERBAHÇE 1 22 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
