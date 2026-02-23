İki fotoğraf arasında sadece 5 dakika var

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada zirveyle puanları eşitleme fırsatını değerlendiremedi ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
Karşılaşma boyunca iki takım da etkili pozisyonlar üretmekte zorlanırken, skor tabelası uzatma anlarında değişti. Nefes nefese geçen uzatma anlarında Fenerbahçe, 90+5. dakikada Marco Asensio'nun muhteşem golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra tribünler coşarken, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da ekibiyle birlikte büyük bir sevinç yaşadı.
Sarı-lacivertliler bu golden sonra adeta şampiyonluk yolunda dev bir adım atmış gibiydi ancak bu mutluluk kısa sürdü. Maçın 90+11. dakikasında Kasımpaşa, Jim Allevinah'ın attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve bu golle birlikte Kadıköy'de buz gibi bir hava esti. Başkan Sadettin Saran'ın da bu kez derin bir üzüntü ve hayal kırıklığı içinde olduğu gözlerden kaçmadı.
