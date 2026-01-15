İki günde kasa dolup taştı! Fenerbahçe'ye yağmurluklardan yağmur gibi gelir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

İki günde kasa dolup taştı! Fenerbahçe'ye yağmurluklardan yağmur gibi gelir

İki günde kasa dolup taştı! Fenerbahçe\'ye yağmurluklardan yağmur gibi gelir
15.01.2026 08:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Süper Kupa finali öncesinde 15 milyon 250 bin TL maliyetle 35 bin yağmurluk ve 35 bin bayrak temin etti. Fenerium'da satılan yağmurluklardan 2 günde 37 milyon TL gelir elde edildiği, bu rakamla yaklaşık 22 milyon TL kâr sağlandığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin Süper Kupa finali öncesinde yaptığı yağmurluk ve bayrak organizasyonunun maliyeti ve elde edilen gelir rakamları dikkat çekti. Sarı-lacivertli kulübün, Fenerium mağazalarında satılan yağmurluklardan 2 günde 37 milyon TL gelir elde ettiği, organizasyon maliyeti düşüldüğünde ise 22 milyon TL kâr sağlandığı belirtildi.

35 BİN YAĞMURLUK VE 35 BİN BAYRAK TEMİN EDİLDİ

Paylaşılan bilgilere göre Süper Kupa finali öncesinde Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın talimatıyla, toplam 15 milyon 250 bin TL maliyetle 35 bin yağmurluk ve 35 bin bayrak temin edildi. Finalde gerçekleştirilen organizasyonla tribünlerde görsel bir şov oluşturulduğu ifade edildi.

İki günde kasa dolup taştı! Fenerbahçe'ye yağmurluklardan yağmur gibi gelir

FENERIUM'DA 2 GÜNDE 37 MİLYON TL GELİR

Final organizasyonunun ardından Fenerbahçe'nin Fenerium mağazalarında satılan 150 bin yağmurluktan 2 gün içinde 37 milyon TL gelir elde ettiği aktarıldı. Yağmurluk satışlarının devam ettiği de bilgisi paylaşıldı.

İki günde kasa dolup taştı! Fenerbahçe'ye yağmurluklardan yağmur gibi gelir

HESAP: 22 MİLYON TL KÂR

Verilen rakamlara göre 37 milyon TL'lik gelirden 15 milyon 250 bin TL'lik maliyet çıkarıldığında, Fenerbahçe'nin 21 milyon 750 bin TL'lik (yaklaşık 22 milyon TL) kâr elde ettiği hesaplandı.

Süper Kupa, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İki günde kasa dolup taştı! Fenerbahçe'ye yağmurluklardan yağmur gibi gelir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kar yağarken İstiklal Marşı’na saygı duruşunda bulunan minik, gönülleri fethetti Kar yağarken İstiklal Marşı'na saygı duruşunda bulunan minik, gönülleri fethetti
Ülke karlar altında 146 yılın en güçlü fırtınasına yakalandılar Ülke karlar altında! 146 yılın en güçlü fırtınasına yakalandılar
Sevgilisi genç kadını otel odasında bırakıp kaçtı, sonra ortalık fena karıştı Sevgilisi genç kadını otel odasında bırakıp kaçtı, sonra ortalık fena karıştı
Dursun Özbek’ten Gardi’ye tam yetki Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki
Özel sağlık kabini sahibi sandalye üzerinde ölü bulundu Özel sağlık kabini sahibi sandalye üzerinde ölü bulundu
AKOM, tarih verip uyardı: İstanbul’da kar kalınlığı 10 santimetre olacak AKOM, tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santimetre olacak

08:36
Ali Erbaş’ın yeni görevi belli oldu
Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu
07:24
Rejim çöküyor mu ABD’nin “kaçış“ iddiası ortalığı fena karıştıracak
Rejim çöküyor mu? ABD'nin "kaçış" iddiası ortalığı fena karıştıracak
07:12
KKTC liderinden 3 ülkeye tarihi rest: Türkiye bu yapacağınıza izin vermez
KKTC liderinden 3 ülkeye tarihi rest: Türkiye bu yapacağınıza izin vermez
06:59
30 yıldır akıllarından çıkmıyor Hamas komutanının eşi gözaltına alındı
30 yıldır akıllarından çıkmıyor! Hamas komutanının eşi gözaltına alındı
06:10
Komşu kan gölü Protestolardaki ölü sayısı 2 bin 615’e yükseldi
Komşu kan gölü! Protestolardaki ölü sayısı 2 bin 615'e yükseldi
02:19
En-Nesyri, penaltılarda attığı golle Fas’ı finale taşıdı
En-Nesyri, penaltılarda attığı golle Fas'ı finale taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 08:59:51. #.0.4#
SON DAKİKA: İki günde kasa dolup taştı! Fenerbahçe'ye yağmurluklardan yağmur gibi gelir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.