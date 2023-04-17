İki ismi topa tuttu! Şenol Güneş'ten çok sert sözler: Bu kadar kötü oynayamazlar - Son Dakika
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İki ismi topa tuttu! Şenol Güneş'ten çok sert sözler: Bu kadar kötü oynayamazlar

17.04.2023 10:48

Trabzonspor maçının ardından kameralar karşısına geçen Şenol Güneş, oyuna sonradan dahil olan N'Koudou ile Muleka hakkındaki pişmanlığını açıkladı. Deneyimli hoca, "Gole ihtiyacımız olduğu için Kevin N'Koudou ve Jackson Muleka'yı kullandım ama demek ki yanlış yapmışız. N'Koudou ve Muleka, bu kadar kötü oynayamaz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Beşiktaş Trabzonspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, oyuna sonradan dahil olan N'Koudou ve Jackson Muleka'yı beğenmediğini dile getirdi.

"N'KOUDOU VE MULEKA BU KADAR KÖTÜ OYNAYAMAZ"

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, N'Koudou ve Jackson Muleka'nın kötü oynadığını dile getirerek, "Gole ihtiyacımız olduğu için Kevin N'Koudou ve Jackson Muleka'yı kullandım ama demek ki yanlış yapmışız. Belki N'Koudou'yu daha geç alabilirdik. Arkaya koşularıyla iş yapmasını bekledik. Haklı olarak o da hiç oynamadığını söyleyebilir, mazereti çok olabilir. N'Koudou ve Muleka, bu kadar kötü oynayamaz." dedi.

İşte Şenol Güneş'in maç sonu açıklamaları;

"Beşiktaş bu yıl ya da gelecek yıl şampiyon olur ya da olmaz... Ama oyun böyle olamaz. Zor maçtı, psikolojisi farklıydı. Hazırlık maçı gibi oynadık, ciddiyeti göremedik. 'Nasılsa kazanırız' havası yoktu. İsteğimiz sahaya yansımadı. İlk yarı boşa geçti. Trabzonspor ikinci yarı seyirci ile daha baskılı oynamaya çalıştı. Biz de kontralarla hamle yapmayı düşündük ama düşündüğümüz gibi olmadı. Pozisyonlarımız var ama rakibin de var. 2 puan kaybettik, beraberlik bir işe yaramadı. Savunmamız ikinci yarıda dirençli oynadı ama oyun dağınıklığı vardı. Oturmuş bir oyunun bozulmasına üzüldüm. 2 puandan daha önemlisi, oyun olarak kaybettiklerimiz var.

"DEMEK Kİ YANLIŞ YAPMIŞIZ"

"Gole ihtiyacımız olduğu için Kevin N'Koudou ve Jackson Muleka'yı kullandım ama demek ki yanlış yapmışız. Belki N'Koudou'yu daha geç alabilirdik. Arkaya koşularıyla iş yapmasını bekledik. Haklı olarak o da hiç oynamadığını söyleyebilir, mazereti çok olabilir. N'Koudou ve Muleka, bu kadar kötü oynayamaz. "

YORUMLAR (1)
  • Hamit Gündoğdu: Takım galip geldiği zaman verdiğimiz taktikleri çok iyi uyguladılar demek hazıra konma gibi...puan kaybında ise hiç oynamadilarla Türk futbolu ilerlemez.. hem oynayan Türk futbolcu yok gibi... Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Spor İki ismi topa tuttu! Şenol Güneş'ten çok sert sözler: Bu kadar kötü oynayamazlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki ismi topa tuttu! Şenol Güneş'ten çok sert sözler: Bu kadar kötü oynayamazlar - Son Dakika
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