İki kere sarı kart gösterdiği oyuncuyu atmadı, sonrası daha bomba - Son Dakika
28.03.2026 11:06
İngiltere ve Uruguay arasında oynanan hazırlık maçında, futbol sahalarında nadir rastlanan bir durum yaşandı. Manuel Ugarte'nin iki sarı kart gördüğü düşünülse de oyundan atılmaması büyük şaşkınlık yarattı. Dördüncü hakemin ikinci sarı kartın iptal edildiğini bildirdiği ve sonrasında yapılan açıklamada ilk sarı kartın aslında Ugarte'ye değil, Jose Maria Gimenez'e gösterildiği öğrenildi.

MAÇTA SON DAKİKA GOLÜ GELDİ

Mücadelede İngiltere, 81. dakikada Ben White'ın golüyle 1-0 öne geçti. Uruguay ise 90+4. dakikada kazandığı penaltıyı Federico Valverde ile gole çevirerek skoru eşitledi. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

İKİ SARI KART GÖRDÜĞÜ SANILDI

Karşılaşmanın ilk yarısında yaptığı faul sonrası sarı kart gördüğü belirtilen Manuel Ugarte'nin, 81. dakikada bir sarı kart daha gördüğü ifade edildi. Ancak buna rağmen kırmızı kart gösterilmemesi dikkat çekti.

KARARLAR PEŞ PEŞE DEĞİŞTİ

87. dakikada oyundan alınan Ugarte ile ilgili olarak dördüncü hakemin, ikinci sarı kartın iptal edildiğini bildirdiği aktarıldı. Maç sonrası yapılan açıklamada ise ilk sarı kartın aslında Ugarte'ye değil, Jose Maria Gimenez'e gösterildiği öne sürüldü. Böylece Ugarte'nin karşılaşmayı hiç kart görmeden tamamladığı ortaya çıktı.

MAGUIRE: İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM

İngiltere Milli Takımı oyuncusu Harry Maguire, yaşananları değerlendirerek, "Bize Ugarte'ye iki sarı kart gösterildiği ve ikincisinin iptal edildiği söylendi. Bu bizim için de ilk kez karşılaştığımız bir durum" ifadelerini kullandı.

Hande Erçel gözaltında İfade verip, Adli Tıp’a sevk edildi Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
Bunu hesaba katmamışlardı: İran’ın planı ABD ordusunu çıldırttı Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
AK Parti çalışmaları hızlandırdı Büyükşehirlerde köklü değişiklik AK Parti çalışmaları hızlandırdı! Büyükşehirlerde köklü değişiklik
Doğal gaz faturalarında yeni dönem 4 gün sonra başlıyor Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor
Futbol oynarken göğsüne gelen top canından etti Her şey 3 saniye sürdü Futbol oynarken göğsüne gelen top canından etti! Her şey 3 saniye sürdü
Tartışma yaratan görüntü Yorumu size bırakıyoruz Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz

11:12
Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap
Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap
10:45
İnşaat işçisine şov yapıyorlardı, hiç beklemedikleri bir şey oldu
İnşaat işçisine şov yapıyorlardı, hiç beklemedikleri bir şey oldu
10:41
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz, bölge ülkelerine yayılacak savaşa karşıyız
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz, bölge ülkelerine yayılacak savaşa karşıyız
10:32
UEFA’ya belge gitti Galatasaray’dan tarihi ödeme
UEFA'ya belge gitti! Galatasaray'dan tarihi ödeme
09:04
Ali Yerlikaya imaj değiştirdi İşte son hali
Ali Yerlikaya imaj değiştirdi! İşte son hali
08:36
İran savaşına bir ülke daha katıldı İsrail’e füze attılar
İran savaşına bir ülke daha katıldı! İsrail'e füze attılar
07:48
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
07:25
İran savaşı sürerken Trump’tan dikkat çeken Türkiye sözleri
İran savaşı sürerken Trump'tan dikkat çeken Türkiye sözleri
