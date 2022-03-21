İki ülkede milli takım kadrosuna katmak istiyor! Salih Özcan Türkiye ve Almanya arasında seçim yapacak - Son Dakika
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İki ülkede milli takım kadrosuna katmak istiyor! Salih Özcan Türkiye ve Almanya arasında seçim yapacak

21.03.2022 17:52

Bu sezon dikkat çeken bir performansa imza atan Salih Özcan için Almanya ve Türkiye Milli Takımı harekete geçti. 24 yaşındaki futbolcu iki ülkeden de davet aldı.

Almanya U21 takımıyla Avrupa Şampiyonu olan Salih Özcan, o dönem teknik direktörlüğünü yapan Stefan Kuntz tarafından A Milli Takım'a davet edildi. Almanya Milli Takımı'ndan da davet alan futbolcunun son kararının ne olacağı merakla bekleniyor.

"ALMANYA VE TÜRKİYE'DEN TEKLİFLER VAR"

Sporx'te yer alan haberde, Köln Teknik Direktörü Steffen Baumgart konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Salih'in vermesi gereken bir karar var. Almanya ve Türkiye'den teklifler var. Hangisi için oynayacağına dair bir karar verme süreci olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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"PERFORMANSIMA ODAKLANMAM GEREKTİĞİNE KARAR VERDİK"

Salih Özcan ise yaptığı açıklamada, "Hangi milli takım için oynayacağıma dair konuştuk. Ancak son olarak performansıma odaklanmam gerektiğine karar verdik." dedi.

Türkiye ve Almanya, Salih Özcan için karşı karşıya! Herkes vereceği son karara kilitlendi

"POTANSİYELLİ FUTBOLCULARDAN BİRİ"

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Hansi Flick, "Şu anda Salih Özcan için bir karar verme süreci var. Potansiyelli oyuncularımızın kimler olduğunu biliyoruz. Şüphesiz ki Salih Özcan da onlardan biri." açıklamasını yaptı.

Türkiye ve Almanya, Salih Özcan için karşı karşıya! Herkes vereceği son karara kilitlendi

ALMANYA İÇİN TÜM YAŞ GRUPLARINDA OYNADI

Bu sezon Bundesliga'da 25 maça çıkan merkez orta saha oyuncusu olan Salih Özcan, 2 gol atıp 1 asist yaptı. 24 yaşındaki oyuncu U15, U16, U17, U18, U19, U20 ve U21 milli takımlarda Almanya için oynadı.

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Son Dakika Spor İki ülkede milli takım kadrosuna katmak istiyor! Salih Özcan Türkiye ve Almanya arasında seçim yapacak - Son Dakika


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