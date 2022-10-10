İkiz kız kardeşler Avrupa'yı salladı, şimdi sıra dünya şampiyonluğu ve olimpiyatlarda

Mersin'de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesinin ardından aileleri tarafından savunma amaçlı tekvandoya başlayan ve kısa sürede çok sayıda başarı elde eden ikiz Özge ve Öykü Özbey kardeşlerden biri Avrupa şampiyonu, diğer ise ikinci oldu. İkizler, artık önce dünya şampiyonluğu ardından da olimpiyatlara gitmek istiyor. Olimpiyatlara gidebilmek için uluslararası turnuvalara katılmak zorunda olan ikizler, bu konuda destek bekliyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 7 yıl önce üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesinin ardından ikiz kardeşler Özge ve Öykü Özbey'in ailesi, kızlarının kendilerini koruması için tekvandoya yollamaya karar verdi. 7 yılda birçok şampiyonaya katılan ikizler, önce Balkan, ardından Türkiye şampiyonu olurken, 3 yıl önce de milli takıma seçildiler. Her ikisi de Avrupa'da, Türkiye'yi temsil ederken, Özge Özbey üçüncülüğün yanı sıra 2 yıl önce de ikinci olarak kürsüde yer aldı. Korunmak için başladıkları sporda ikizler, son yapılan Ümitler Avrupa Şampiyonası'ndan büyük başarıyla döndü. Özge Özbey Avrupa şampiyonu olurken, ikiz kardeşi Öykü Özbey de ikincilik elde etti. Çift madalya ile Mersin'e dönen ikizlerin hedefi önce dünya şampiyonluğu ardından ise olimpiyatlara gitmek.

Öykü Özbey: "İnşallah bir dahakine şampiyonluk gelecek"

Öykü Özbey, bu spora ikiziyle birlikte 2015 yılında başladığını söyledi. Ercan Aldemir hocanın okullarına gelmesiyle spora ilgi duyduklarını dile getiren Özbey, "Özgecan Aslan'ın katledilmesinden sonra ailemiz bizi savunma amacıyla bu spora yolladı. Biz de tabii hocalarımız sayesinde sevdik, yaptık. Öncelikle bir oyun, hobi amacıyla başlamıştık ama sonrasında ikizimle birlikte çok severek devam ettik ve böyle başarılar elde ettik. 5 Türkiye şampiyonluğum, 1 Balkan şampiyonluğum, Dünya Başkanlık Kupası'nda ikinciliğim, Liselerarası Olimpiyat Oyunları'nda üçüncülüğüm ve en son yapılan Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda da ikinci oldum. Son Avrupa Şampiyonası'nda 5 maç yaptım. 4 rakibimi yendim ama finalde Hırvat rakibime yenildim. Bir talihsizlik oldu ama inşallah bir dahakine şampiyonluk gelecek" dedi.

"Olimpiyatlara gitmemiz için uluslararası yarışmalara katılmamız gerekiyor"

Öncelikle Avrupa'da ve dünyada şampiyonluk elde etmek istediğini vurgulayan Özbey, "Ondan sonra ikizimle birlikte inşallah olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz. Tabii olimpiyatlara gitmemiz için ikizimle birlikte birçok uluslararası maça katılmamız gerekiyor. Bu yüzden maddi yönden çok ihtiyacımız var. Bu turnuvalara katılmazsak 2024 Olimpiyatları'na gidemeyiz. Çünkü bu olimpiyatlara puan toplayarak gidiliyor. Hocalarımız, ailemiz bizi hep destekliyorlar ama şehrin önde gelenlerinin de bu konuda bize destek olması lazım. Eğer gereken desteği alırsak olimpiyat yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz" diye konuştu.

Çocuklara ve gençlere de çağrıda bulunan Özbey, "Tüm çocukların ve gençlerin spor yapmasını tavsiye ediyorum. Sadece tekvando değil, herhangibir spor dalıyla ilgilensinler. Ancak tabii özellikle kız çocuklarının küçük yaşta bu tür sporlara başlayıp, kendini savunmaları çok önemli" ifadelerini kullandı.

Özge Özbey: "Sonunda şampiyonluk getirdim"

Özge Özbey ise Türkiye'de birçok şampiyonluğu olduğunu vurguladı. Uluslararası arenada da çok sayıda şampiyonluk elde ettiğini kaydeden Özbey, "2 tane Dünya Başkanlık, Balkan şampiyonluğum var. Avrupa ikinciliğim ve üçüncülüğüm var. En son yapılan Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda da şampiyon oldum. Avrupa şampiyonasında 5 maç yaptım. Finalde de İspanyol rakibimi yendim ve bayrağımızı göndere çektirdim. Tabii şampiyon olunca çok duygulandım ve gururlandım. Çok mutluydum. Sonunda şampiyonluk getirdim. Daha önce şampiyon olacağımı zaten söylemiştim ve bunu başardım. Şampiyon olduktan sonra daha Mersin'e gelmeden birçok kişi telefonla arayarak, beni tebrik etti. Ailem ve antrenörlerim zaten hep yanımda. Çok güzel bir duygu yaşadım" şeklinde konuştu.

"Yeni bir Özgecan Aslan olayının olmaması için kız çocukları kendilerini savunmak için spora başlamalı"

Artık hedefini büyüttüğünün altını çizen Özbey, "Öncelikle dünya şampiyonluğu ardından da inşallah olimpiyatlarda bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Burada çocuklara ve gençlere de spor tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Hem sağlık açısından hem de kendilerini savunma amacıyla da spora başlayabilirler. Özellikle kız çocuklarının bu tür spora başlamasını çok istiyorum. Çünkü yeni bir Özgecan Aslan olayının olmasını istemiyorum. O yüzden kız çocukları kendilerini savunabilsin diye spora başlamalı" dedi.

Fuatcan Aldemir: "Çocuklarımızın hayatlarına ufak bir dokunuşla olimpiyat şampiyonu olabilirler"

Antrenör Fuatcan Aldemir de her katıldıkları turnuvada madalya kazandıklarını belirterek, "En son Ümitler Avrupa Şampiyonası'na katıldılar. Öykü ilk gün Avrupa ikincisi oldu, şampiyonluk kıl payı gitti. Ancak bunu Özge telafi etti ve Avrupa şampiyonluğu unvanını aldı. Hedefimiz öncelikle dünya şampiyonluğu ve olimpiyata katılmak. Tabii olimpiyatlara katılmak için G1, G2 gibi uluslararası turnuvalara katılmamız lazım. Bu da maddi yönden bizi çok zorluyor. Bir de iki sporcumuz da aynı evden olunca ailesine de 2 masraf çıkıyor ve aileyi çok yoruyor. Bu konuda biz de maddi ve manevi destek bekliyoruz. Bu çocuklarımızın hayatlarına ufak bir dokunuşla, bunlar olimpiyat şampiyonluğuna gidebilecek kapasite sporculardır" cümlelerine yer verdi. - MERSİN