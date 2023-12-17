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İlham Tanui Özbilen Abu Dabi Maratonu'nda üçüncü oldu - Son Dakika
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İlham Tanui Özbilen Abu Dabi Maratonu'nda üçüncü oldu

Milli atlet İlham Tanui Özbilen, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Abu Dabi Maratonu'nda üçüncü sırada yer aldı. İlk kez maraton koşan Özbilen, 2:10:16'lık derecesiyle üçüncülüğü elde etti. Erkeklerde Amare Hailemicael Samson birinci olurken, Leonard Barsoton ikinci oldu. Kadınlarda ise Brigid Kosgei parkur rekoru kırarak birinci oldu.

İlham Tanui Özbilen Abu Dabi Maratonu\'nda üçüncü oldu
17.12.2023 - 11:41,
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Milli atlet İlham Tanui Özbilen, Abu Dabi Maratonu'nu üçüncü sırada tamamladı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, 1500 metrede Türkiye rekorunun sahibi İlham Tanui Özbilen, ilk kez maraton koştu.

Milli atlet, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentindeki maratonda 2: 10: 16 ile üçüncülüğü elde etti.

Maratonu erkeklerde 2: 07: 10'luk derecesiyle Amare Hailemicael Samson (Eritre) kazanırken, Leonard Barsoton (Kenya) 2: 09: 37 ile ikinci sırayı aldı.

Kadınlarda ise Kenyalı Brigid Kosgei, 2: 19: 15'lik derecesiyle parkur rekoru kırarak birinci oldu.

Kaynak: AA
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