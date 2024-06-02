Ilıcaspor, Narlıderespor\'u mağlup ederek ligi ikinci sırada tamamladı

Spor

1. Amatör Lig 9. Grup'ta mücadele eden Ilıcaspor, Çeşme'de konuk ettiği Narlıderespor'u 1-0 mağlup ederek, ligi ikinci sırada tamamladı.

Çeşme Belediyespor ve Alaçatıspor'un ardından Çeşme'nin 3. takımı olarak iki yıldır 1. Amatör Küme'de mücadele eden Ilıcaspor, 9. Grup'ta ligi 28 puanla lider tamamlayan Eski İzmir Gençlik'in ardından 27 puanla lig ikincisi oldu.

Ilıcaspor, ligin son maçında, Çeşme Şehir Stadı'nda Narlıderespor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanırken, Ilıcaspor, maçın ikinci yarısının 80. dakikasında Cemal'in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Maçın kalan dakikalarında her iki takım da gol bulamayınca maçın galibi Ilıcaspor oldu. - İZMİR