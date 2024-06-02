Ilıcaspor, Narlıderespor'u mağlup ederek ligi ikinci sırada tamamladı - Son Dakika
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Spor

Ilıcaspor, Narlıderespor'u mağlup ederek ligi ikinci sırada tamamladı

Ilıcaspor, Narlıderespor\'u mağlup ederek ligi ikinci sırada tamamladı

Ilıcaspor, Amatör Lig 9. Grup'ta mücadele ettiği Narlıderespor'u 1-0 mağlup ederek ligi ikinci sırada tamamladı. Ilıcaspor, ligde lider olan Eski İzmir Gençlik'in ardından ikinci oldu.

02.06.2024 21:25  Güncelleme: 21:28
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1. Amatör Lig 9. Grup'ta mücadele eden Ilıcaspor, Çeşme'de konuk ettiği Narlıderespor'u 1-0 mağlup ederek, ligi ikinci sırada tamamladı.

Çeşme Belediyespor ve Alaçatıspor'un ardından Çeşme'nin 3. takımı olarak iki yıldır 1. Amatör Küme'de mücadele eden Ilıcaspor, 9. Grup'ta ligi 28 puanla lider tamamlayan Eski İzmir Gençlik'in ardından 27 puanla lig ikincisi oldu.

Ilıcaspor, ligin son maçında, Çeşme Şehir Stadı'nda Narlıderespor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanırken, Ilıcaspor, maçın ikinci yarısının 80. dakikasında Cemal'in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Maçın kalan dakikalarında her iki takım da gol bulamayınca maçın galibi Ilıcaspor oldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Gençlik, İzmir, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ilıcaspor, Narlıderespor'u mağlup ederek ligi ikinci sırada tamamladı - Son Dakika

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