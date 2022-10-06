Ilir Daja: "Bizim için çılgın bir akşamdı" - Son Dakika
Üye Girişi

Ilir Daja: "Bizim için çılgın bir akşamdı"

06.10.2022 22:42

- Ilir Daja: "Bizim için çılgın bir akşamdı" Ballkani Teknik Direktörü Ilir Daja: "İki takım da mükemmeldi" "Maçta çok enerji harcadık" Ballkani Teknik Direktörü Ilir Daja, Sivasspor maçının ardından, "Bugün bizim için çılgın bir akşam oldu.

- Ilir Daja: "Bizim için çılgın bir akşamdı"

Ballkani Teknik Direktörü Ilir Daja:

"İki takım da mükemmeldi"

"Maçta çok enerji harcadık"

SİVAS - Ballkani Teknik Direktörü Ilir Daja, Sivasspor maçının ardından, "Bugün bizim için çılgın bir akşam oldu. Mükemmel bir futbol oynandı. Bu maçta heyecanımı çok tutamadım" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü maçında deplasmanda Sivasspor'u 4-3 mağlup eden Ballkani'de Teknik Direktör Ilir Daja, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu. Daja, "Bugün bizim için çılgın bir akşam oldu. Mükemmel bir futbol oynandı. Bu maçta heyecanımı çok tutamadım. İki takım da çok iyi futbol oynadı. Sivasspor ligde sorunlar yaşıyor ama bu Sivas'ın kötü takım olması anlamına gelmiyor" dedi.

"Aşırı yorgunluktan dolayı"

Bir basın mensubunun "Oyunun son dakikalarında oyuncuları sık sık yerde gördük. Bunun sebebi nedir?" şeklindeki sorusuna Daja, "Maça genel olarak baktığımızda psikolojik olarak zor durumdaydık. Sivas ise gruplardaki sıralamasından ötürü daha iyi durumdaydı. Maçta çok enerji harcadık. Oyuncularımızın enerjileri eksikti. Aşırı yorgunluktan ötürü böyle bir durum oluştu. Sivasspor'a teşekkür ediyoruz. Bizi çok iyi ağırladılar. Kendimizi evimizde gibi hissettik" yanıtını verdi.

YORUMLAR
500
Tüm yükü Fenerbahçe çekti! UEFA ülke sıralamasında Türkiye, Hırvatistan'ı da geçti Tüm yükü Fenerbahçe çekti! UEFA ülke sıralamasında Türkiye, Hırvatistan'ı da geçti Rıza Çalımbay: 'Bize yakışmadı' Rıza Çalımbay: 'Bize yakışmadı' Sivasspor-Ballkani maçının ardından - Ilir Daja Sivasspor-Ballkani maçının ardından - Ilir Daja
Kaynak: İHA

Sivasspor, Futbol, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ilir Daja: 'Bizim için çılgın bir akşamdı' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:07 Başakşehir, deplasmanda Rigas Skola ile 0-0 berabere kaldı
23:57 Fenerbahçe, sahasında AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti!
23:37 Fransızlardan Türk taraftarlara skandal muamele! Tepkilerin ardı arkası kesilmedi
23:32 Erdoğan'dan "Bir gece ansızın gelebiliriz mesajınızla Yunanistan'a saldırabiliriz mi diyorsunuz?" sorusuna net cevap: Konuyu doğru anlamışsın
22:59 Yatalak hastaya kötü muamele yapılan olayla ilgili 4 kişi tutuklandı!
22:43 Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın eşi, yaptığı paylaşım sonrası linç edilmeye başlandı
22:28 TBMM Genel Kurulu'nda, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin yeni düzenlemenin 12 maddesi daha kabul edildi
22:28 ABD Başkanı Biden sırf marihuana taşıdığı için tutuklu bulunanlara af çıkardı
22:16 Sivasspor, sahasında Ballkani'ye 4-3 mağlup oldu
22:08 Türkiye-Yunanistan gerilimi Prag'daki zirvede tavan yaptı! Erdoğan'ın konuşmasından rahatsız olan Miçotakis, tekrar kürsüye çıkmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 00:25:20. #1.13#
SON DAKİKA: Ilir Daja: "Bizim için çılgın bir akşamdı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement