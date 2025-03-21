İlk 10\'da 2 Türk var! Dünyanın en iyi genç futbolcularını duyurdular

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi'nin (CIES), dünya genelinde en iyi performans gösteren 20 yaş altı futbolcuları duyurdu. 10 futbolcunun yer aldığı listede 2 milli yıldızımız da bulunuyor.

KENAN 5., CAN 9. SIRDA

Barcelona'nın genç İspanyol yıldızı Lamine Yamal'ın başı çektiği listede, Serie A ekibi Juventus'ta oynayan milli futbolcumuz Kenan Yıldız beşinci, Alman takımı Eintracht Frankfurt'ta forma giyen diğer bir milli yıldızımız Can Uzun ise dokuzuncu sırada kendine yer buldu.

Sporting Lizbon'dan iki oyuncu ilk 10'da yer aldı. Danimarkalı Conrad Harder ikinci, 17 yaşındaki Portekizli Geovany Quenda ise onuncu sırada listelendi.

Paris Saint-Germain'in 19 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Desire Doue'nin üçüncü sırada bulunduğu listede, Barcelona'dan bir başka isim olan İspanyol defans oyuncusu Pau Cubarsi dördüncü sırada yer aldı.

TAM LİSTE

20 yaş altı futbolcularından oluşan 10 kişilik listenin tamamı ve değerlendirme puanları şu şekilde;