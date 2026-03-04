İlk görüntü geldi! ''Savaştan korkup kaçtı'' denen Ronaldo bakın nerede ortaya çıktı - Son Dakika
İlk görüntü geldi! ''Savaştan korkup kaçtı'' denen Ronaldo bakın nerede ortaya çıktı

İlk görüntü geldi! \'\'Savaştan korkup kaçtı\'\' denen Ronaldo bakın nerede ortaya çıktı
04.03.2026 19:41
Al Nassr'ın forması giyen Cristiano Ronaldo'nun, İran'ın Riyad'daki ABD Büyükelçiliği'ne saldırmasının ardından Suudi Arabistan'ı terk ettiği iddia edilmişti. Suudi ekibi Al Nassr, bu iddialara Ronaldo'nun bugün yapılan antrenmana katıldığı fotoğraf ile karşılık verdi.

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo'nun İran'ın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ABD Büyükelçiliği'ne saldırmasının ardından ailesiyle birlikte ülkeyi terk ederek Madrid'e gittiği iddia edilmişti.

AL NASSR'DAN RONALDO YANITI

Al Nassr'dan Portekizli yıldızın 70 milyon euro değerindeki özel jetiyle yurt dışına gittiği yönündeki haberlere cevap geldi.

"RAMAZAN AYININ ATMOSFERİNİ YAŞIYOR"

Suudi Arabistan basınından Okaz'a konuşan bir Al Nassr yetkilisi, Ronaldo'nun son birkaç gündür antrenman bitiminden sonra tesislerde fizyoterapi seansları, direnç egzersizleri ve özel fiziksel hazırlıklar yaparak fazladan saatler geçirdiğini, bunun da kulübe olan yüksek bir bağlılığını gösterdiğini söyledi. 41 yaşındaki futbolcunun ailesiyle birlikte Arabistan'da Ramazan ayının atmosferini yaşadığı, tarihi mahalleleri başta olmak üzere kültürel miras alanlarını gezdiği belirtildi.

AL NASSR'DAN PAYLAŞIM

Al Nassr kulübü, Ronaldo'nun Madrid'e gittiği iddialarına da son noktayı koyarak deneyimli ismin tesislerde çalışırken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İlk görüntü geldi! 'Savaştan korkup kaçtı' denen Ronaldo bakın nerede ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan Pro Lig, Cristiano Ronaldo, Al Nassr, Futbol, İsrail, İran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlk görüntü geldi! ''Savaştan korkup kaçtı'' denen Ronaldo bakın nerede ortaya çıktı - Son Dakika

SON DAKİKA: İlk görüntü geldi! ''Savaştan korkup kaçtı'' denen Ronaldo bakın nerede ortaya çıktı - Son Dakika
