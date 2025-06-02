İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a imzayı atıyor - Son Dakika
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Spor

İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a imzayı atıyor

İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray\'ın eski yıldızı Beşiktaş\'a imzayı atıyor
02.06.2025 15:19
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Beşiktaş, transfer çalışmaları kapsamında Galatasaray ve Adana Demirspor'un eski futbolcusu Henry Onyekuru'yu gündemine aldı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın İstanbul'da Onyekuru ile görüşme yaptığı da gelen haberler arasında.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlıların daha önce Galatasaray ve Adana Demirspor forması giyen Henry Onyekuru'yu gündemine aldığı iddia edildi.

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmanın peşinde olan Beşiktaş'ta tek gündem transfer. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü.

İSTANBUL'DA GÖRÜŞTÜLER

Radyospor'un haberine göre, Beşiktaş, Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Adana Demirspor forması giyen Henry Onyekuru ile ilgileniyor. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın İstanbul'da Henry Onyekuru ile görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a imzayı atıyor

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha'nın formasını giyen Henry Onyekuru'nun sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. 27 yaşındaki futbolcu sakatlığı nedeniyle bu sezon sadece 4 maçta forma giydi ve gol ya da asist katkısı veremedi.

Adana Demirspor, Henry Onyekuru, Serdal Adalı, Galatasaray, İstanbul, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a imzayı atıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Elvan4493:
    bitik beşiktaşın yıldız anlayışı. seneye fark yine 30-40 arası 26 2 Yanıtla
  • Mahmut Biliz:
    gereksiz transfer 22 2 Yanıtla
  • Alpi:
    işte bu yüzden çok büyüksün GALATASARAY COK SENEYE FARK 55 NET!!HEDEF 26 13 6 Yanıtla
  • Turgut Yıldız:
    başka adam mı yok adam GS maçlarında bilerek oynamıyor veya gol atmıyor. böyle bir oyuncuyu kim akıl edipte alıyor. git 2. 3. ligden adam al ondan iyidir. şampiyon olamadıktan sonra ha 4. ha 14. olmuşsun farkı yok. 1 yıl tasarruf et ondan sonra büyük yatırım yapıp şampiyonluğa oyna 12 1 Yanıtla
  • NAZ DUMAN:
    Nerede Hurda iskarta varsa ,Beşiktaş buluyor. 1 0 Yanıtla
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