İlk kez A Milli Takım'da top koşturacak Tiago Çukur kimdir? İşte tüm merak edilenler

A Milli Futbol Takımı'nın, Haziran ayındaki Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosu açıklandı. Doğan Alemdar, Cenk Özkaçar, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu ve Umut Bozok'un yanı sıra Tiago Çukur da ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.

FUTBOLCULUK HAYATI HOLLANDA'DA BAŞLADI

Kadroda Türk futbolseverlerin dikkatini en fazla çeken isim Tiago Çukur oldu. Peki, kimdir bu Tiago Çukur? Tam adı Tiago Süer Babaros Çukur olan futbolcu, 30 Kasım 2002'de Hollanda'da dünyaya geldi. 2012'de Feyenoord altyapısında futbol hayatı başlayan 19 yaşındaki Tiago Çukur, 2016'da AZ Alkmaar altyapısında forma giydi. 1.96 boyundaki kule santrfor, 2020 yılında ise Hollanda'dan ayrıldı.

26 MAÇTA 1 GOL ATTI

Yeni rotası İngiltere olan Tiago Çukur, 2021 Ocak'ta Watford'a imza atarak U23 takımına katıldı. Aynı sezon İngiltere 1. Lig ekibi Doncaster Rovers'a kiralanan Çukur, A takımda çıktığı 26 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi. 19 yaşındaki futbolcu, 2022 Ocak'ta yeniden Watford U23'e geri döndü.

1.96 BOYUNDA KULE SANTRFOR

Fiziğiyle dikkat çeken Tiago Çukur, 1.96'lık boya sahip. Santrfor mevkisinde görev yapan 19 yaşındaki futbolcu şu ana kadar U21 Milli Takım formasını 5 kez giydi.