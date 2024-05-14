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İlk Liberty Golf Turnuvası Tamamlandı

İlk Liberty Golf Turnuvası Tamamlandı

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Liberty Golf Turnuvası, Cullinan Golf Kulübü'nden Fatih Biçer'in gross birinciliğiyle sona erdi. Turnuvada önemli isimlerin yer aldığı üç kategoride mücadele edildi ve dereceye giren oyuncular ödüllerini aldı.

14.05.2024 17:08
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Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Liberty Golf Turnuvası tamamlandı. Golf camiasından önemli isimleri buluşturan organizasyonun gross birincisi 152 vuruşla Cullinan Golf Kulübü'nden Fatih Biçer oldu.

Golf takvimine bu yıl giren Liberty Golf Turnuvası, 11-12 Mayıs tarihlerinde golf camiasının önemli oyuncularının katılımıyla gerçekleşti. Liberty Kuşadası ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada aralarında Ataşehir Golf Kulübü kurucusu ve Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Karaduman, Cullinan Golf Kulübü Başkanı Mehmet Aygün, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü Başkanı Kadir Koçak, Regnum Bodrum Golf Kulübü Başkanı Serdar Dağıstan ve Kuşadası Golf Kulübü Başkanı İbrahim Kocaoğlu'nun da olduğu 55 oyuncu sahaya çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da organizasyona katılan isimler arasındaydı.

Turnuvanın gross birinciliğini Cullinan Golf Kulübü'nden Fatih Biçer kazandı. Biçer, iki günün toplamında 152 vuruşla rakiplerini geride bıraktı.

Stableford formatında ve üç kategoride oynanan turnuvada erkekler A kategorisinde dereceye giren üç oyuncu son dokuz çukurdaki puanlara göre sıralandı. Turnuvayı 77 puanla bitiren üç oyuncudan son dokuz çukurda 20 puan yapan Mehmet Aygün birinci olurken, Deniz Özdoğan (son dokuz 18 puan) ve Fatih Biçer (son dokuz 16 puan) diğer dereceleri paylaştı.

30 oyuncunun bulunduğu erkekler B kategorisinde Seyhan Yakupoğlu 86 puanla ilk sırayı alırken, Fahri Oflaz 82 puanla onu izledi. Antalya golfünün renkli ismi Şamil Yaşacan da 72 puanla üçüncü olurken, golf kariyerinin ilk kupasını kazandı.

Kadınlar kategorisinde ilk üç sırayı Kuşadası Golf Kulübü oyuncuları paylaştı. Banu Kocaoğlu'nun 73 puanla zirveye çıktığı bu kategoride Yasemin Öztunaoğlu (71 puan) ve İlkay Mesaer (63 puan) diğer kupaların sahipleri oldu.

Turnuvanın ikinci günü bayrağa en yakın atışı yapan Bahtin Mutlu (37 cm) ve Rüyam Oflaz (2.61 cm) 'nearest to the pin' ödüllerini alırken, en uzun vuruş sahipleri Kazım Kotan ve Petek Peker de 'longest drive' kupalarının sahibi oldu.

Kategorilerinde dereceye girenlere kupalarını Hasan Özyer, Elif Özyer, Faruk Özyer, Süleyman Özyer, İbrahim Kocaoğlu ve Ufuk Fakı verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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