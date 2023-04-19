İlkay Gündoğan, Barcelona iddialarını doğruladı: Görüşmeler oldu - Son Dakika
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İlkay Gündoğan, Barcelona iddialarını doğruladı: Görüşmeler oldu

19.04.2023 13:31

Manchester City ile mukavelesi sezon sonunda bitecek olan İlkay Gündoğan, Barcelona ile görüştüğü iddialarını doğruladı. Gündoğan yaptığı açıklamada, "Barcelona ile görüşmeler doğru evet, bence bu normal. Çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorum ama henüz hiçbir şeye karar verilmedi." şeklinde konuştu.

Premier Lig devi Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan, takımdaki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Adı sık sık Barcelona ile anılan Gündoğan, hakkında çıkan iddiaları doğruladı.

"GÖRÜŞMELER DOĞRU"

Barcelona iddialarını değerlendiren Gündoğan, "Barcelona ile görüşmeler doğru evet, bence bu normal. Çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorum ama henüz hiçbir şeye karar verilmedi. Bu nedenle müzakereler devam ediyor. Bir karar alınırsa bunu ilk siz duyacaksınız." ifadelerini kullandı.

10 GOLE KATKI SAĞLADI

İlkay Gündoğan bu sezon Manchester City ile 40 maça çıktı. 32 yaşındaki orta saha bu karşılaşmalarda 5 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

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