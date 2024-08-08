İlkay Gündoğan: İstanbul'a sadece reklam çekimi için geldim - Son Dakika
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İlkay Gündoğan: İstanbul'a sadece reklam çekimi için geldim

İlkay Gündoğan: İstanbul\'a sadece reklam çekimi için geldim

Barcelona'da forma giyen İlkay Gündoğan, transfer haberlerini yalanlayarak İstanbul'a reklam çekimi için geldiğini söyledi. Gündoğan, Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili sorulara da cevap verdi.

08.08.2024 18:57
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La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen İlkay Gündoğan, hakkında çıkan transfer haberlerini yalanlayarak, İstanbul'a reklam çekimi için geldiğini söyledi.

Barcelonalı yıldız oyuncu İlkay Gündoğan, İstanbul'a geldi. Havaalanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gündoğan, hakkında çıkan transfer iddialarına da cevap vererek, şu an Türkiye'ye gelme ihtimalinin olmadığını, İstanbul'a sadece reklam çekimi için geldiğini söyledi. Bir basın mensubunun "Bir gün Galatasaray forması giyecek misin?" sorusuna ise, bir gün olabileceğini ancak bu yaz kesinlikle olmayacağını vurguladı.

Fenerbahçe'yle ilgili bir soruya da cevap veren 33 yaşındaki oyuncu, "Takip ediyorum. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde maçları başladı. İnşallah ikinci maçı alırlar ve Şampiyonlar Ligi'nde oynarlar" diye konuştu.

"Arda Güler çok karakterli bir çocuk"

İlkay Gündoğan, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'teki performansıyla ilgili bir soruya da cevap vererek, "Güzel hoşuma gitti. Hatta Amerika'da Arda ile buluşmuştuk. Konuştuk biraz. Daha da ilerleyebilirlerdi ama bizim gibi Almanya gibi nasip değilmiş" dedi. Arda Güler ile karşılıklı oynayacaklarını hatırlatan tecrübeli oyuncu, "Kendisini çok severim. Çok da karakterli bir çocuk. İnşallah önü açık olur daha da iyi yerlere gelir. Zaten Real Madrid gibi çok büyük bir takımda. Karşılıklı oynayacağız biz de çok iddialıyız" şeklinde konuştu.

Gündoğan, hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili, "Barcelona'da çok mutlu mutluyum. Nasip kısmet her şey olabilir. Türkiye'yi çok seviyorum. Ailem burada yaşıyor. Tabii ki ailemi daha çok görmek isterim" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İlkay Gündoğan: İstanbul'a sadece reklam çekimi için geldim - Son Dakika

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