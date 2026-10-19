İlke Özyüksel Mihrioğlu, Erciyes kampında dünya ve olimpiyat şampiyonluğu istiyor - Son Dakika
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İlke Özyüksel Mihrioğlu, Erciyes kampında dünya ve olimpiyat şampiyonluğu istiyor

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İlke Özyüksel Mihrioğlu, Erciyes kampında dünya ve olimpiyat şampiyonluğu istiyor
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Modern pentatlonda Türkiye'yi olimpiyatta temsil eden ilk sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, Erciyes'te dünya ve olimpiyat şampiyonluğu hedefliyor. 2026 Dünya Kupası'nda 1459 puanla kadınlarda Türkiye'nin ilk altınını kazanan İlke, İstanbul Avrupa Oyunları'nda kotayı hedefliyor.

Modern pentatlon branşında Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden ilk milli sporcu olan İlke Özyüksel Mihrioğlu, dünya ve olimpiyat şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) verilerine göre koşu ve atışın birleştirildiği "Laser Run" disiplininde birden fazla kez dünya rekoru kıran İlke Özyüksel Mihrioğlu, modern pentatlonda Türkiye'yi olimpiyatlarda (Rio 2016) temsil eden ilk milli sporcu oldu.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda topladığı 1402 puanla 5'inci sırada yer alarak Türk modern pentatlon tarihinin en yüksek olimpik derecesine ulaşan "ilklerin kadını" İlke, 2026 Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda 1459 puanla birinci olarak Türkiye'nin Dünya Kupası kadınlar kategorisindeki ilk altın madalyasını kazandı.

Ayrıca, 2018 Modern Pentatlon Gençler Avrupa Şampiyonası ile 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda da altın madalya elde eden 29 yaşındaki sporcu, çalışmalarına devam ediyor.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki milli takım kampına katılan İlke Özyüksel Mihrioğlu, AA muhabirine, 21 yıldır modern pentatlon branşında milli sporcu olduğunu söyledi.

İlke, 9 yaşında ilk kez milli formayı giydiğine dikkati çekerek, uluslararası alanda çok sayıda madalya kazandığını belirtti.

"Çoğu hedefimi gerçekleştirdim"

Yeni başarılar için hazırlıklara devam ettiğini anlatan İlke Özyüksel Mihrioğlu, "Üç kez olimpiyat oyunlarına katıldım. Dördüncüsü için hazırlanıyorum. Olimpiyat oyunlarında 5. ve 6. oldum. Şimdi de kürsünün zirvesi için çalışmalara başladık. Hedefimiz İstanbul'daki Avrupa Oyunları, daha sonrasında Dünya Şampiyonası. Tabii burada kürsüde yer alarak kotayı almak istiyoruz. Kotayı aldıktan sonra da gözümüz Los Angeles'ta olacak. Çoğu hedefimi gerçekleştirdim. İki hedefim kaldı. Dünya ve olimpiyat şampiyonluğu. Onları da inşallah önümüzdeki 2 senede tamamlamak istiyorum." diye konuştu.

Elde ettiği başarılarla mutlu olduğunu dile getiren İlke, şunları kaydetti:

"Tabii ki çok güzel bir duygu ama hani ayak izinin az olduğu yerden gitmek her zaman avantajlı olduğu kadar zor da. Çünkü bir şeyleri sürekli deneyerek, yanılarak buluyoruz. Önümüzde bir rol model yok. O yüzden zorluğu var ama tabii ki güzel yanları da var. Sadece çalışıp kazanmaya odaklıyız. Şu anda hiçbir şey konsantrasyonumuzu bozamıyor. Zirveyi görmeyi istiyoruz. En iyi dönemimiz geliyor."

Sporla uğraşan kız çocuklarına ve kadınlara tavsiyelerde bulunan İlke Özyüksel Mihrioğlu, sevdiği işi yapmanın, bu uğurda çalışmanın herkes için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Antrenör Simser: "Hem Türkiye'nin hem de dünyanın yıldızı"

Milli takım antrenörü ve İlke'nin koordinatörü Ahmet Simser ise "İlke bu sporu 9 yaşından beri yapıyor. Gençler, küçükler için bir idol. Şu anda hem Türkiye'nin hem de dünyanın yıldızı." diye konuştu.

Kaynak: AA
İstanbulErciyesTürkiyeSporSon Dakika

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