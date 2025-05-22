İlker Yağcıoğlu: Başkan Ali Koç'tan 200 milyon euroluk transfer - Son Dakika
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Spor

İlker Yağcıoğlu: Başkan Ali Koç'tan 200 milyon euroluk transfer

İlker Yağcıoğlu: Başkan Ali Koç\'tan 200 milyon euroluk transfer
22.05.2025 22:20
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Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe değerlendirmelerde bulundu. Portekizli çalıştırıcıyı sert eleştiren Yağcıoğlu, sarı-lacivertlilerin yeni sezondaki transfer bütçesine dair de çarpıcı bir iddia ortaya attı. Yağcıoğlu, Ali Koç devam ederse çok para verecek, çok para harcayacak. 200 milyon euro gibi bir rakam ayırmış ve bunu da hiç Fenerbahçe'yi borçlandırmayacak.'' dedi.

Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Süper Lig'de istediği başarıya ulaşamayan Fenerbahçe'yi değerlendirdi. Yeni Açık YouTube kanalına konuşan Yağcıoğlu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya eleştirilerini sıralarken, Başkan Ali Koç'un yeni sezonda transfere yüklü bir bütçe ayıracağını belirtti.

''ONUN HADDİ DEĞİL''

Jose Mourinho'yu eleştiren Yağcıoğlu, "Ağustos ayında şampiyon belliydi, bu ligin nasıl bir lig olduğunu dünyaya gösterdim' diyor. Ülkenin imajını, ülke futbolunun imajını bu kadar kötüleyecek bir açıklama ben hayatımda duymadım. 60 yaşına geldim ben ya! İnanın bana bu kadar zarar verici ne adam gördüm ne de açıklama duydum. Bunu yapamazsın. Onun haddi bu kadar değil, bunu hiç kimse söyleyemez. Ekmek yediğin ülkenin insanını ve ligini küçümseyemezsin. Hadi gönderin abi, ne olacaksa olsun. Bu zihniyetteki bir adamla seneye baştan kaybedersin. Bu zihniyet seneye seni şampiyon yapmaz.'' dedi.

''200 MİLYON EURO AYIRMIŞ''

Başkan Ali Koç'un transfere büyük bir meblağ ayırdığını söyleyen İlker Yağcıoğlu, ''Ali Koç devam ederse çok para verecek, çok para harcayacak. Benim duyduğum, 200 milyon euro gibi bir rakam ayırmış ve bunu da hiç Fenerbahçe'yi borçlandırmadan transferleri yapacak.'' ifadelerini kullandı.

''İLK İŞ YOLLARIN AYRILMASI OLMALI''

Mourinho ile yolların ayrılmasını söyleyen Yağcıoğlu, ''Sen böyle bir takım kurup 'Ligin şampiyonu belli zaten' diyen bir adama mı teslim edeceksin? Seneye bir şeyler mi değişecek? Baştan sona sıkıntılı bir durum. En kötü karar, kararsızlıktan iyidir. Ne verdi Mourinho sana, bir tane derbi kazanamadı. İyi oynattığı 3 tane maç sayamam. Ben seni bunun için getirmedim ki. Takımı sürekli değiştir, oyuncularla aran açılsın. Geçen senenin yıldızlarını yok et. Ortada bir sistem yok. Ne oldu? 'Zaten olamazdık oyuncularım da biliyordu' falan de. Bu hafta görüşme var, bence yapılacak ilk iş yolların ayrılması." şeklinde konuştu.

İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlker Yağcıoğlu: Başkan Ali Koç'tan 200 milyon euroluk transfer - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • trgyky1978:
    iyi sallamışsın koç cebinden 200 milyon euro yı bırak 200 TL harcamaz daha önceki senelerde fenere para toplarken asgari ücretle çalışan da 20 TL versin diyen adam 5 0 Yanıtla
  • Cahit Sertkaya:
    Soyadına yakışır bir açıklama olmuş 4 1 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    200 milyon euroyu cebinden mi vercek ali bey oldu olacak takimi satin alsin .mourinyoya gelince adam ulkemiLe alay ediyor kimseee gik cikarmiyor bukadarmi dustuler sanki ne verdi koca bir hic cebini doldurdu gitti .koc holdingte boyle biri olsaydi alibey veya cun bey tutarlarmirdi sirketlerinde . 3 0 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    7 senedir neden bu kadar buyuk butceli transfer yapılmadıda bu sene. onemli olan cok buyuk paralarla transfer yapmak degil bunun surdurulebilirligide yok. genc ve basarıya ac yıldız potansiyeli olan topcular bulacaksın. yoksa basarıya doymus veya yası gecmis topcularla olmaz. bireysel yetenek artık bir ise yaramıyor takım oyunu gerekiyor. 90 dakika boyunca bogucu pres ile olur. buda ancak ve ancak genc oyuncu ile. bu sebeple benim gozumde yusuf akcicek potansiyel yıldız adayıdır. ve yusufların takıma kazandırılması lazım. jenerasyonu yakala tum lige minimum 5 sene ambargo koy. avrupadada muhakkak basarı gelecektir. sampiyonlar ligine her sene ceyrek finale kadar çıkmak buyuk basarıdır. zaten domine edersen yarı ve final bile imkansız degil. mou bu sistem icinde bence uygundur ve devam edilmelidir. ama tum bunlar icin vizyon lazım. buda asla ali koc ile olmaz. kesinlikle aziz baskan veya onun donemindeki yoneticiler yeni baskanımız olmalı ve tum camiayı kenetlemelidir. biz Fenerbahceyiz ve bunu basarabiliriz. 1 1 Yanıtla
  • Osman Ak:
    Bende sana diyorum sen gel hoca ol başkanda Ali koç olsun sezonun ilk yarısını somuncu yapmazsanız bizde bir şey bilmiyoruz okadar 1 0 Yanıtla
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