Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Nottingham Forest maçının ardından Fenerbahçe'nin Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante hakkında dikkat çeken yorumlarda bulundu.
Geldiği günden bu yana performansı nedeniyle eleştirilerin odağı olan N'Golo Kante'ye sahip çıkan İlker Yağcıoğlu, bu yorumlara tepki göstererek, "N'Golo Kante'ye Mesut Özil'e yaşatılanları yaşatmayalım! Mesut geldiğinde her şeyi ondan bekledik, aynısını yapmayalım! Dünyadaki gelmiş, geçmiş en iyi ön liberolardan biri. Kante, Suudi Arabistan'dan geldi ve fizik olarak hazır değil! Ona zaman tanıyalım, sabırlı olalım." dedi.
Sözlerine devam eden İlker Yağcıoğlu, "Kimsenin Kante'yi tartışmaya haddi falan yok. Kante'yi tartışmak sizin ne haddinize!" değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika › Spor › İlker Yağcıoğlu: Kimsenin Kante'yi tartışmaya haddi yok - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?