İlker Yağcıoğlu: Kimsenin Kante\'yi tartışmaya haddi yok

Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Nottingham Forest maçının ardından Fenerbahçe'nin Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante hakkında dikkat çeken yorumlarda bulundu.

'KANTE'YE MESUT'A YAŞATILANLARI YAŞATMAYALIM!'

Geldiği günden bu yana performansı nedeniyle eleştirilerin odağı olan N'Golo Kante'ye sahip çıkan İlker Yağcıoğlu, bu yorumlara tepki göstererek, "N'Golo Kante'ye Mesut Özil'e yaşatılanları yaşatmayalım! Mesut geldiğinde her şeyi ondan bekledik, aynısını yapmayalım! Dünyadaki gelmiş, geçmiş en iyi ön liberolardan biri. Kante, Suudi Arabistan'dan geldi ve fizik olarak hazır değil! Ona zaman tanıyalım, sabırlı olalım." dedi.

'KİMSENİN KANTE'Yİ TARTIŞMAYA HADDİ YOK'

Sözlerine devam eden İlker Yağcıoğlu, "Kimsenin Kante'yi tartışmaya haddi falan yok. Kante'yi tartışmak sizin ne haddinize!" değerlendirmesinde bulundu.