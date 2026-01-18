İlker Yağcıoğlu'ndan Kerem Aktürkoğlu'na sert eleştiri: Futbolu unutmuş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

İlker Yağcıoğlu'ndan Kerem Aktürkoğlu'na sert eleştiri: Futbolu unutmuş

İlker Yağcıoğlu\'ndan Kerem Aktürkoğlu\'na sert eleştiri: Futbolu unutmuş
18.01.2026 23:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-2 yendi. Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu maçın ardından mücadeleyi yorumlayarak sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu'nu değerlendirdi. Milli futbolcuya sert eleştirilerde bulunan Yağcıoğlu, ''Kerem'cim sen neredesin? Futbolu unutmuş. Topu ayağına aldığı anda Fenerbahçeli oyunculara verebilirse başarı sayıyorum.'' dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. hafta maçında Corendon Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, zorlu maçı iki kez geriye düşmesine karşın 3-2 kazanmayı başardı.

'EN KÖTÜ 45 DAKİKASIYDI'

Fenerbahçe'nin ilk yarıda oynadığı oyunun Tedesco dönemindeki en kötü ilk 45 dakika olduğunu belirten İlker Yağcıoğlu, 'Enteresan maç oldu. Devre arasından sonra farklı şeyler söyleyebilirdim. Kötü oynadığımız maçlarda kazanmak çok önemliydi. İlk 45 dakika benim gördüğüm Tedesco geldiğinden beri Fenerbahçe'nin en kötü 45 dakikasıydı. Faul bile yapamadılar. Devrenin sonunda direkten bir top var Alanyaspor'un direkten döndü. 39 pas yapmış. Fenerbahçe takımı Alanyaspor'a kesintisiz 39 pas yaptıramaz.' dedi.

'LİG HEPSİNDEN ÖNEMLİ'

Sözlerine devam eden Yağcıoğlu, "Hakikaten ben çok şaşırdım ilk 45 dakikada ve sinirlendim. Neden sinirlendim söyleyeyim. Dün Galatasaray puan kaybetmiş, sen kazanınca fark 1'e düşecek. Böyle bir başlangıç beklemiyorsun. Banane Aston Villa maçından önemli olan lig şampiyonluğu. Lig hepsinden daha önemli.' ifadelerini kullandı.

İlker Yağcıoğlu'ndan Kerem Aktürkoğlu'na sert eleştiri: Futbolu unutmuş

'3-1 OLSAYDI DÖNER MİYDİ BİLEMEM'

Alınan galibiyetin sezon sonunda şampiyonluğu getiren maç olabileceğini dile getiren usta yorumcu, 'Direkten dönen top gol olsaydı ilk yarı sonunda 3-1 olsaydı, döner miydi maç bilemem. İkinci yarı ne oldu Fenerbahçeli oyuncular rakibine yakın oynadı. Ne oldu bir anda yetenekli ayaklar işini yaptı. Şampiyonluğu getirecek maç olarak anabiliriz bunu sene sonunda, bu maçı bir kenara yaz.' sözlerini sarf etti.

'FUTBOLU UNUTMUŞ'

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na sert eleştirilerde bulunan İlker Yağcıoğlu, 'Talisca'nın hakkını vereyim. Takımın gol yükünü çekmeye devam ediyor. Kerem'cim sen neredesin? Futbolu unutmuş. Topu ayağına aldığı anda Fenerbahçeli oyunculara verebilirse başarı sayıyorum. Ve çok desteklenen bir futbolcu. Sen bu baskılara alışıksın. Rahat ol. rahat ol deniyor sürekli ona. Bu görüntüsü Kerem'in formayı taşıyamaz. Formayı kaybedebilir. Performansı şaşırtıcı ve beğenmedim. Sezon başı En-Nesyri'nin performansı fena değildi. Ama o yokken Talisca, Asensio, Musaba diğerlerinin devreye girmesi önemli. Kerem hadi hücumda hiçbir şey yapmadın, bari savunmada yap. Sol taraftan kaç defa geldi Alanya. Fenerbahçe'nin bunun gibi bir maçı bir daha oynayacağını düşünmüyorum artık.' ifadelerini kullandı.

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlker Yağcıoğlu'ndan Kerem Aktürkoğlu'na sert eleştiri: Futbolu unutmuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat Radar cezalarında yeni dönem Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem
Macron ve Barzani arasında Suriye görüşmesi Macron ve Barzani arasında Suriye görüşmesi
Portekiz’de cumhurbaşkanı adayından sıra dışı vaatler: Herkese Ferrari verilecek musluklardan şarap akacak Portekiz'de cumhurbaşkanı adayından sıra dışı vaatler: Herkese Ferrari verilecek musluklardan şarap akacak
Manisa’da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu Manisa'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Fenerbahçe’nin yıldızı Talisca’dan 5 yıllık sevgilisine romantik evlilik teklifi Fenerbahçe'nin yıldızı Talisca'dan 5 yıllık sevgilisine romantik evlilik teklifi
Uşak’ta çöpte bebek cesedi bulundu, aileye dair gerçek herkesi şaşırttı Uşak'ta çöpte bebek cesedi bulundu, aileye dair gerçek herkesi şaşırttı
Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Anne de baba da 17 yaşında Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu! Anne de baba da 17 yaşında

23:31
Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik temas Ahmed Şara ile görüştü
Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüştü
23:25
Tedesco, ’’Takımda kalması gerekiyor’’ diyerek ayrılığı net dille veto etti
Tedesco, ''Takımda kalması gerekiyor'' diyerek ayrılığı net dille veto etti
22:13
Esra Erol’daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
21:55
Alanya’da nefes kesen maç Fenerbahçe’nin Zirvede puan farkı 1’e indi
Alanya'da nefes kesen maç Fenerbahçe'nin! Zirvede puan farkı 1'e indi
21:51
Türkiye’den Suriye’deki ateşkese ilk yorum: Suriye’nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz
Türkiye'den Suriye'deki ateşkese ilk yorum: Suriye'nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz
20:59
İlber Ortaylı’dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır
İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır
20:39
Barrack: Şam ile Kürtler arasındaki entegrasyonda zorlu süreç şimdi başladı
Barrack: Şam ile Kürtler arasındaki entegrasyonda zorlu süreç şimdi başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 00:12:27. #7.11#
SON DAKİKA: İlker Yağcıoğlu'ndan Kerem Aktürkoğlu'na sert eleştiri: Futbolu unutmuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.