Galatasaray'daki geleceği merak edilen takım kaptanı İlkin Aydın ile ilgili sarı-kırmızılı camiada yeni bir gelişme yaşandı.
Adı transferde yurt içi ve yurt dışından birçok takımla anılan ve Galatasaray'daki geleceği merak edilen takım kaptanı İlkin Aydın, geleceğiyle ilgili son kararını verdi. Milli oyuncu, kariyerine önümüzdeki yılda da Galatasaray'da devam edecek.
Her iki taraf arasında uzun süredir devam eden görüşmelerde sona gelindiği, İlkin Aydın'ın sarı-kırmızılı kulüp ile yeniden anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Öte yandan Galatasaray, gözünü Fenerbahçe'nin eski yıldızı olan ve şu sıralar Zeren Spor forması giyen Anna Lazareva'ya dikti. Yıldız oyuncu ile temasa geçen Cimbom, Rus voleybolcuyu ikna etmeye çalışıyor.
Son Dakika › Spor › İlkin Aydın'ın Galatasaray'daki geleceği belli oldu - Son Dakika
