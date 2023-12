İmamoğlu\'ndan Beşiktaş Kulübü\'ne ziyaret

İSTANBUL,

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 35'nci Beşiktaş Başkanı seçilen Hasan Arat'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Tüpraş Stadyumu'ndaki ziyarette; Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez ve Kamu ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Aslan da yer aldı.

Arat'a tebriklerini ileten İmamoğlu, ziyaretin Türk futbolunun yaşadığı zor haftaya denk geldiğini hatırlattı. Ankaragücü-Rize spor maçında yaşanan saldırıda yaralanan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerini ileten İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Spor, onun bir parçası futbol; insanlarımızın iyi etmesi, iyileştirmesi, bir araya gelmesini sağlaması yönünde. Tabii heyecanıyla, bazen üzüntüsüyle, bazen sevinciyle insan yaşamında çok muazzam bir yeri var. Çok da asil kurumlarımız var Beşiktaş gibi, diğer kulüplerimiz gibi. Bunların her birisi, çok büyük emeklerle bugünlere gelmiş kulüpler. Bugün artık 120. yaşını tamamlamış bir kulüpteyiz. Böylesi bir kulübün Başkanısınız. Olimpik sporlara olan hizmetinizi çok yakından biliyorum. Dolayısıyla sporun anlamını yitirmemek lazım. Bu manada hem size başarılar diliyorum hem de Türk futbolunun çok kötü bir gecesini yaşadık. O anların hiç yaşanmaması adına da yönetici sorumluluğunun, bir kulübe hizmet etme, başkanı olma, yöneticisi olma sorumluluğunun en iyi örneklerini yerine getireceğinizden hiç kuşkum yok. Bu manada belki de bütün spor kulüplerinin yöneticileri, başkanları bir araya gelmeli, prensipleri kayıtsız şartsız konuşmalı, başka büyük kulüplerimiz olmak üzere. Tutum, tavır, davranış, dil, bazen küçücük bir ifadenin ya da böyle bir imanın bile nereye varabileceği tahmin edilemez bu tür sahalarda. Bu yönüyle ben, sizin hem başkanlığınızı tebrik ediyorum hem de bu anlamda da bir nevi geçmişinizi de bildiğim için size ekstra bir sorumluluk yüklüyorum İstanbul Belediye Başkanı olarak, 16 milyon insanımız adına ve bir sporsever olarak. Başarılar dilerim. Bu kötü hareketi ve Türk futbolunda böyle bir gecenin yaşanmasına sebep olanları kınıyorum elbette. Bu vesileyle de sevgili hakemimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Beşiktaş'ın sadece bir futbol kulübü olmadığına vurgu yapan İmamoğlu, "Beşiktaş, Türkiye spor tarihinin, cemiyet tarihinin önemli bir yapı taşıdır. Bu manada ben de şehrimiz adına, sadece futbol değil, bütün hizmet ettiği branşlarda ve özellikle, ki daha önce yine temaslarda olduğumuz, konuştuğumuz İstanbul'umuzun hem Avrupa Oyunları yolculuğunda hem de 2036 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapma yolculuğunda da önemli bir aktör olmasının ve bu anlamda da iş birliği yapmamızın çok değerli olacağını, bizi güçlü kılacağını biliyorum. Bu davetimi de bugünkü titrinizle tekrar size yapmak isterim. Bu manada, Cumhuriyetin 100. yılında, bu yılı bitirmeden yapacağımız böyle bir olimpik sporcular, yöneticiler, kulüplerin bir araya gelişiyle ilgili de sözlü davetimi size iletmiş olayım. Detayları arkadaşların daha sonra makamımıza bildirecek. Böyle üste üç-dört mesaj içeren bir giriş, sabah cümleleri oldu ama sanırım her birisi kıymetli. Sevgili Başkanım size başarılar, yönetiminize başarılar, kulübünüzün bütün branşlarına başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun" dedi.

Ziyaretten dolayı İmamoğlu ve Akpolat'a teşekkürlerini sunan Arat da özetle şunları söyledi:

"Sayın Başkanım, her zaman siz sporun yanında oldunuz. Beşiktaş, Türkiye'nin en güzide camialarından birisi. 120 yıllık geçmişiyle, örnek olma durumundadır ve örnek olmaya devam edecektir. Bu ziyaretiniz bizim için çok kıymetlidir. Sizin spora ve özellikle olimpik sporlara vermiş olduğumuz önemi ben, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, yöneticisi olduğum dönemde de son derece yakından biliyorum. Futbol, sosyolojik olarak Türkiye'nin gündeminde hep birinci sırada olan bir konu. Yaşamış olduğumuz olaydan dolayı, biz büyük bir üzüntü içerisinde olduk ve camiamız ve yönetim kurulumuz hemen bu konuyla ilgili üzüntüsünü belirten bir kınama yayınladı. Bu yaşanan sıkıntılı olayda çocuklarımızın, ailelerimizin bu olaya şahit olmaları, bunu görmeleri futbol ve spor değerinin sıkıntıya uğradığını çok net gösteriyor. Bunu bir an önce tamir etmemiz lazım, bir an önce olumlu mesajlar vermemiz lazım. Sayın Meler'in ailesini aradık. Kendisiyle şahsen görüşemedim, ama arkadaşlarımın eşiyle görüştü. Üzüntülerimizi ve acil şifalarımızı ilettik kendisine."

"OLİMPİYATLAR, TÜRKİYE MESELESİDİR"

"Beşiktaş'ın armasındaki ay-yıldız, Beşiktaş'ın milli mücadelede vermiş olduğu emeği, vermiş olduğu şehitleri, gazileri kendi sporcularıdır. O ay-yıldız, öyle buraya gelmiştir. Çok kıymetli bir markadır. Kıymetli bir camiadır. Onursal Başkanımız Süleyman Seba, burada birçok değerlerin yaşaması konusunda hayati bir mücadele vermiştir. Biz, bu mücadelenin devamı için buradayız. Biz Türk sporuna, Türkiye'ye örnek olacağız. Örnek olmaya devam edeceğiz. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım, sizin bu ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Olimpiyatlarla ilgili atacağınız her adımda yanınızda olacağınızı bilmenizi istiyoruz. Camiam olarak, Türkiye için yapılacak ne varsa, biz her zaman, herkesin yanındayız. Olimpiyatlar ve buna benzer girişimler, Türkiye meselesidir. Türkiye meselesinde de bu bayrak burada olduğu müddetçe biz her zaman yanınızda olacağız."

Konuşmaların ardından İmamoğlu, Arat'a özel basım Nutuk hediye ederken; Hasan Arat da İmamoğlu'na 34 numaralı Beşiktaş forması takdim etti.