İmren Alaçatıspor Farklı Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İmren Alaçatıspor Farklı Kazandı

İmren Alaçatıspor Farklı Kazandı

İmren Alaçatıspor, Eski İzmir Gençlik'i 6-0 yenerek 2. haftada 3 puan kazandı.

19.10.2024 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Süper Amatör Lig D Grubu'nda mücadele eden İmren Alaçatıspor, ligin 2. haftasında konuk ettiği Eski İzmir Gençlik'i 6-0 mağlup etti.

İzmir Süper Amatör Lig D Grubu'nda mücadele eden İmren Alaçatıspor, ligin 2. haftasında Eski İzmir Gençlik'i konuk etti. 2024-2025 sezonunun ilk maçında, geçtiğimiz hafta sonunda deplasmanda karşılaştığı Selçuk Çamlıkspor maçında, uzatma dakikalarında elde ettiği golle 4-4 berabere kalarak 1 puanla dönmeyi başaran İmren Alaçatıspor, ligin ikinci haftasında da kendi sahasında konuk ettiği Eski İzmir Gençlik'i 6-0 yenerek 3 puan kazanmayı başardı. Ev sahibinin ilk golü, 2. dakikada Murat Çetin'in ayağından geldi. Murat Çetin, 30. dakikada da attığı golle takımının ikinci golüne imza attı. 43. dakikada Zeki Parlaktepe'nin attığı golle de ilk yarı 3-0'lık skorla tamamlandı. Maçın ikinci yarısında Eski İzmir Gençlik rakip kalede gol arayışına girse de İmren Alaçatıspor oyuncusu Ümit Kocabaş'ın attığı 4-0 öne geçti. Golün ardından maçın üstünlüğünü tamamen ele geçiren ev sahibi 85. dakikada Mehmet Berke Sarlıca ve 88. dakikada Murat Çetin'in attığı gollerle maçı 6-0 kazandı.

"Oyuncularımızın gösterdiği performans için onlara teşekkür ediyorum"

Farklı galibiyetin ardından kısa bir değerlendirme yapan İmren Alaçatıspor Teknik Direktörü Hakan Kara, "Öncelikle galip geldiğimiz için mutluyuz. Oyuncularımızın gösterdiği performans için onlara teşekkür ediyorum. Yeni kurulmuş genç bir ekiple lige katıldık. Tabii ki oyun bütününde bazı aksaklıklarımız var. Onları da en kısa zamanda giderip, daha da iyi oynamak için çalışacağız. Geçen hafta da söylediğim gibi bu hafta galip geldik, sevindik ve artık pazartesiden itibaren haftaya oynayacağımız Seferihisar deplasmanına hazırlanacağız" dedi.

"Galibiyetimiz Alaçatı sevdalılarına armağan olsun"

İmren Alaçatıspor Sportif Direktörü Haydar Yılmaz da yaptığı açıklamada, takımın öz güveninin yerine gelmesi için böyle bir skorun çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Geçen haftanın talihsizliğini ve stresini taşıyarak cıktığımız bu maçın farklı skorla kazanılmasının sevincini ve haklı gururunu yaşıyoruz. Maçın genelinde üstün olan taraf bizdik. Rakibe saygılı duruşumuzla kazanmasını bildik. Geçen haftadan dersler çıkararak bu maca hazırlandık. Dersimizi iyi çalıştık ve galip gelmesini bildik. Takımımız gün geçtikçe daha iyi olacak. Çocuklar maç temposunu yakaladikca form grafiklerini yükselecektir. Galibiyetimiz Alaçatı sevdalılarına armağan olsun" diye konuştu.

İmren Alaçatıspor, ligin 3. haftasında 27 Ekim Pazar günü saat 14.00'de Seferihisarspor ile deplasman maçında karşılaşacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Alaçatı, Gençlik, Futbol, izmir, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İmren Alaçatıspor Farklı Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:14 AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
23:04 Özgür Özel ’Alnını karışlarız’ demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP’li istifa etti Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
21:14 İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu’dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 08:32:34. #1.11#
SON DAKİKA: İmren Alaçatıspor Farklı Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.