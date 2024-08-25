İmzaya geldi! Beşiktaş'ın 7. transferi Felix Uduokhai İstanbul'da - Son Dakika
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Spor

İmzaya geldi! Beşiktaş'ın 7. transferi Felix Uduokhai İstanbul'da

İmzaya geldi! Beşiktaş\'ın 7. transferi Felix Uduokhai İstanbul\'da

Bundesliga ekiplerinden Augsburg forması giyen Felix Uduokhai, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a geldi. 26 yaşındaki stoper için kulübü Augsburg'a 5.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek olan siyah-beyazlılar, Uduokhai'ye ise yıllık 2 milyon euro maaş verecek.

25.08.2024 23:47
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Rafa Silva, Ciro İmmobile, Gabriel Paulista, Cher Ndour, Can Keleş ve Emirhan Topçu'nun ardından Beşiktaş'ın 7. transferi olan Felix Uduokhai, imzaya geldi.

BEŞİKTAŞ İÇİN İSTANBUL'DA

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg forması giyen Felix Uduokhai'in transferinde mutlu sona ulaştı. 26 yaşındaki stoper, siyah-beyazlılara imza atmak için 23.00 sularında İstanbul'a geldi.

BONSERVİSİ VE MAAŞI

Beşiktaş, Felix Uduokhai için Augsburg'a 5.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Uduokhai ise yılda 2 milyon euro garanti ücret alacak. Alman ekibi, 26 yaşındaki stoperi 7 milyon euroya kadrosuna katmıştı.

UDUOKHAI KİMDİR?

2016 yılında 19 yaşında iken Bundesliga 2'de 1860 Münih ile ilk maçına çıktı. Performansıyla kısa sürede Bundesliga 1 ekibi Wolfsburg'un dikkatini çekti ve 2017'de 1 milyon Euro'ya transfer edildi. 2017-18 sezonunda Wolfsburg'un ilk 10 Bundesliga maçından 9'unda oynadı ve hızlı bir şekilde ilerlemeye devam etti. Wolfsburg'daki ikinci sezonunda teknik direktör Bruno Labbadia tarafından kadroda düşünülmemesi üzerine kiralık olarak Augsburg'a gitti. Bir yıl sonra Augsburg tarafından 7 milyon Euro'ya satın alınan Uduokhai, Joachim Löw'ün teknki direktörlük döneminde Almanya A Milli Takımı'na çağrıldı.

Sol ayaklı bir stoper olarak üst seviyelerde oynaması Felix Uduokhai'nin her zaman dünya çapındaki yıldız oyuncularla kıyaslanmasını sağladı. Bu isimlerin başında David Alaba geliyor. Hatta Uduokhai için 'Alaba 2.0' yakıştırmaları bile yapıldı. 8 yıllık profesyonel kariyerinde stoper, ön libero ve sol bek oynadı. Ancak asıl mevkisi her zaman stoper oldu. Geriden oyun kurma becerisi, sol ayağını çok iyi kullanması ve sahadaki rahatlığı Alaba ile karşılaştırılmasının en önemli sebeplerinden. 2022 yılında Newcastle United, Manchester United ve Napoli gibi kulüplerle adı anıldı ancak transferi gerçekleşmedi.

Felix Uduokhai'nin en güçlü özelliği 1.93 metrelik boyu ve güçlü fiziğiyle hava hakimiyetinin yüksek olması. Bu üstünlük sadece savunmayla sınırlı değil; duran top organizasyonlarında rakip ceza alanında tehlike yaratabiliyor. Augusburg'da en çok hava topu kazanan oyuncu olması da onun bu özelliğini belgeliyor. Steffan Kuntz, teknik direktörlüğü döneminde Almanya Ümit Milli Takımı'na çağırdığı Uduokhai'ye 6 maçta şans verdi.

BEŞİKTAŞ'IN DİĞER TRANSFERLERİ

Beşiktaş, yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosunu 6 isimle güçlendirdi. Siyah-beyazlılar Emirhan Topçu, Can Keleş, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Ciro Immobile ve Cher Ndour transferlerini duyurdu.

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Son Dakika Spor İmzaya geldi! Beşiktaş'ın 7. transferi Felix Uduokhai İstanbul'da - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Ankara null: alman 7ye alip 5.5 a veriyorsa dmkki CÖP 8 9 Yanıtla
  • Çelikk: Kartalım gelmiş İstanbul'da parçala bu Ligi' 11 4 Yanıtla
  • Levent Tasdelen: 8taş kafaya takmış ligde 3. lüğü zorlayacaklar :)) 4 10 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Lugano için büyük korku oldu. Aman ALLAH'ım. 5 6 Yanıtla

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