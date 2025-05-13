İnanılmaz görüntüler! Yardımcı hakem elinde silahla maçta görev yaptı - Son Dakika
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Spor

İnanılmaz görüntüler! Yardımcı hakem elinde silahla maçta görev yaptı

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Güney Afrika alt liglerinde oynanan bir maçta yardımcı hakem, güvenlik sebebiyle sahada elinde silahla görev yaptı. O anlar tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

13.05.2025 23:17
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Güney Afrika'da futbol sahalarında daha önce hiç görmediğimiz şok edici bir olay yaşandı.

ELİNDE SİLAH İLE GÖREV YAPTI

Afrika kıtasının en büyük ülkelerinden biri olan Güney Afrika'nın alt liglerinde oynanan bir maçta yardımcı hakem, maç oynanırken elinde silah tutarak görev aldı. Bölgede yaşanan çok sayıda cinayet ve hırsızlık olayı olması nedeniyle yardımcı hakemin güvenlik için sahada elinde silahla görev yaptığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

O anları kayda alan futbolseverler, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Hakemin bazı anlarda silahın namlusunu taraftarlara doğru tuttuğu görüldü. Bir görevlinin silahı hakemin elinden almak istediği ancak yardımcı hakemin silahı elinden bırakmaması da görenleri hayrete düşürdü. Tüm dünyada viral olan o anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İşte o anlar;

İnanılmaz görüntüler! Yardımcı hakem elinde silahla maçta görev yaptı
İnanılmaz görüntüler! Yardımcı hakem elinde silahla maçta görev yaptı

Güney Afrika, Afrika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İnanılmaz görüntüler! Yardımcı hakem elinde silahla maçta görev yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ömer Faruk Kurt:
    aslan kaplan saldirisina karsi silah almis hakem eline 11 0 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Bu yetmez,caydırıcı değil, kalaşnikof yada doçka taşıması lazım, O kadar korkuyorki birisinden tokat yiyecek diye o biçim 4 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İnanılmaz görüntüler! Yardımcı hakem elinde silahla maçta görev yaptı - Son Dakika
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