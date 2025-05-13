Güney Afrika'da futbol sahalarında daha önce hiç görmediğimiz şok edici bir olay yaşandı.
Afrika kıtasının en büyük ülkelerinden biri olan Güney Afrika'nın alt liglerinde oynanan bir maçta yardımcı hakem, maç oynanırken elinde silah tutarak görev aldı. Bölgede yaşanan çok sayıda cinayet ve hırsızlık olayı olması nedeniyle yardımcı hakemin güvenlik için sahada elinde silahla görev yaptığı öğrenildi.
O anları kayda alan futbolseverler, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Hakemin bazı anlarda silahın namlusunu taraftarlara doğru tuttuğu görüldü. Bir görevlinin silahı hakemin elinden almak istediği ancak yardımcı hakemin silahı elinden bırakmaması da görenleri hayrete düşürdü. Tüm dünyada viral olan o anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
İşte o anlar;
Son Dakika › Spor › İnanılmaz görüntüler! Yardımcı hakem elinde silahla maçta görev yaptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)