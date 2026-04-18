İnegöl Kafkasspor Şampiyon Oldu
İnegöl Kafkasspor Şampiyon Oldu

18.04.2026 19:20
İnegöl Kafkasspor, Bursa Yıldırımspor'u 3-1 yenerek 2. Lig'e yükseldi.

STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Murat Kasap, Kenan Özcan, Ali Rıza Öztürk

İNEGÖL KAFKASSPOR: Hüseyin Genç, Metin Esmer, Emre Kara, Fikret Sevilgen, Ömer Faruk Aydemir, Mert Polat Keklik (Dk. 79 Tümer Oruç), Hasan Bekil, Serdar Eylik (Dk. 67 Onur Akdoğan), Umut Doğdu (Dk. 89 Arif Akbaş), Yusuf Kaplan, Kürşat Babamoğlu (Dk. 46 Onur Toroman)

BURSA YILDIRIMSPOR: Mertcan Babat, Ali Mert Işık, Nuri Melih Mursal, Burak Büyükkaya, Abdul Kadir Dursun (Dk. 84 Halil Bora), Mustafa Kocabaş (Dk. 72 Erkan Şentürk), Kemal Aras (Dk. 84 Yusuf Akyel), Berat Badak (Dk. 75 Muhammed Bektaş), Muhammet Talha Çat, Hakan Öztürk (Dk. 84 Alpaslan Yılmaz), Güneş Güventürk

GOLLER: Dk. 49 Mert Polat Keklik, Dk. 71 Serdar Eylik (P), Dk. 83 Tümer Oruç (İnegöl Kafkasspor), Dk. 40 Hakan Öztürk (Bursa Yıldırımspor)

SARI KART: Ömer Faruk Aydemir (İnegöl Kafkasspor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 30'uncu hafta maçında İnegöl Kafkasspor, sahasında ağırladığı Bursa Yıldırımspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu ve 2'nci Lig'e yükselmeye hak kazandı.

Kaynak: DHA

