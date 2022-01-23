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ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

23.01.2022 19:50
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Musa Kazım ÇetinPınar Karşıyaka: Taylor 10, Blackmon, Colson 20, Burak Can Yıldızlı 8, Tyus 17, Yunus Sonsırma, Berkan Durmaz 4, Mahir Ağva 4, Can Korkmaz 15, Ali Efe BarışAnadolu Efes: Micic 21, Beaubois 9, Simon...

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Musa Kazım Çetin

Pınar Karşıyaka: Taylor 10, Blackmon, Colson 20, Burak Can Yıldızlı 8, Tyus 17, Yunus Sonsırma, Berkan Durmaz 4, Mahir Ağva 4, Can Korkmaz 15, Ali Efe Barış

Anadolu Efes: Micic 21, Beaubois 9, Simon 16, Moerman 11, Dunston 5, Yiğitcan Saybir 2, Erten Gazi, Buğrahan Tuncer 3, Egemen Güven 6

1. periyot: 25-21

Devre: 37-37

3. periyot: 54-56

ING Basketbol Süper Ligi 18. haftasında Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'i 78-73 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk 5 dakikasını Burak Can Yıldızlı ve Tyus'un basketleriyle 13-10 üstün geçen Pınar Karşıyaka, Colson'la etkili olduğu bölümde 7 sayılık farka ulaştığı (23-16) periyodu 25-21 önde bitirdi.

İkinci periyoda Colson ve Mahir Ağva'nın basketleriyle 6-0'lık seriyle başlayan ve aradaki farkı 10 sayıya (31-21) yükselten Pınar Karşıyaka önünde Anadolu Efes Micic'in etkili oyunuyla 16. dakikada farkı 3 sayıya kadar indirdi: 33-30. Pınar Karşıyaka'nın 37-30 üstünlük kurduğu devre Anadolu Efes'in 7-0'lık serisiyle 37-37 eşitlikle tamamlandı.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta 26. dakikada Moerman'ın basketiyle 6 sayılık (50-44) farka ulaşan Anadolu Efes, periyodu 56-54 üstün bitirdi.

Son periyodun başında Egemen'le 58-54 öne geçen rakibi karşısında Colson, Berkan ve Can'la 10-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, 34. dakikada 64-58 üstünlük kurdu. Ev sahibi ekip, Simon ve Moerman'ın 3 sayılık basketlerine rağmen son 4 dakikaya 72-66 önde girdi. Üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, müsabakadan 78-73 galip ayrıldı.

ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi

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Mustafa Kemal Atatürk, Burak Can Yıldızlı, Karşıyaka, Ağva, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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