Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Mehmet Şahin, Can Mavisu
Büyükçekmece Basketbol: Crawford 11, Deniz Kılıçlı 9, Bruinsma 7, Miller 20, Berkay Taşkıran 6, Clyburn 22, Kadir Bayram, Yesukan Onar 2, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2, Herun 9, Mustafa Kurtuldum
HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Selden 18, Şafak Edge 3, Hamilton 9, Hayes 31, Filipovity 3, Jackson 12, Tuğberk Gedikli, Mertcan Solkol, Berkan Aksu
1. Periyot: 27-16
Devre: 52-37
3. Periyot: 72-52
Beş faulle çıkan: 38.32 Hamilton (HDI Sigorta Afyon Belediyespor)
ING Basketbol Süper Ligi 19. hafta müsabakasında Büyükçekmece Basketbol, HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 88-76 yendi.
Kaynak: AA
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