ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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ING Basketbol Süper Ligi

24.04.2022 19:58
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Pamukkale ÜniversitesiHakemler: Mehmet Keseratar, Ali Serkan Emlek, Hüseyin ÇelikYukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowel 4, Upson 16, German 25, Lomazs 10, Sestina 3, Emircan Koşut 1, Serkan Menteşe, Altan Erol 2, Yiğitcan Turna 5, Hakan Yapar 7, Thomas Akyazılı 5,...

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Mehmet Keseratar, Ali Serkan Emlek, Hüseyin Çelik

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowel 4, Upson 16, German 25, Lomazs 10, Sestina 3, Emircan Koşut 1, Serkan Menteşe, Altan Erol 2, Yiğitcan Turna 5, Hakan Yapar 7, Thomas Akyazılı 5, Atahan Altıok

Aliağa Petkimspor: Sinan Sağlam 7, Armand 17, Perkins 17, Thomas 20, Aldridge 7, Metehan Akyel, Doğukan Şanlı, Erol Can Çinko 7, Nusret Yıldırım 2, Hakan Sayılı, Murat Kozan, Denmon 16

1. Periyot: 16-30

Devre: 45-49

3. Periyot: 56-70

ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta maçında Aliağa Petkimspor konuk olduğu Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 93-78 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi

YORUMLAR
500
Hafif ticari aracın çarptığı ölen çocuğun yakınlarının 'Ne olur son bir kez göreyim' sözleri yürek parçaladı! Hafif ticari aracın çarptığı ölen çocuğun yakınlarının 'Ne olur son bir kez göreyim' sözleri yürek parçaladı! Yukatel Merkezefendi Belediye Basket - Aliağa Petkimspor: 78-93 Yukatel Merkezefendi Belediye Basket - Aliağa Petkimspor: 78-93

Mehmet Keseratar, Emircan Koşut, Serkan Emlek, Merkezefendi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


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