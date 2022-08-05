Afyon belediye takımları liglerden çekildi

ING Basketbol Süper Ligi'nden düşerek sezonu tamamlayan Afyon Belediyespor Basketbol Takımı 1'inci Lig'e katılım için başvurusunu yaptı, ücretini yatırdı. Sonrasında yaşanan gelişmelerde ise Afyon Belediye Basketbol, Türkiye Basketbol Federasyonu'na lige katılmayacağını bildiren dilekçiyi sundu.

ING Basketbol Süper Ligi'nden ve Türkiye Voleybol Efeler Ligi'nden düşen Afyon Belediyespor, liglere katılamayacağını federasyonlara bildirdi. Ayrıca basketbol takımında başkanlık görevini yürüten Abdulkadir Arslan da yönetimi bıraktıklarını söyledi.

Kaynak: DHA

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