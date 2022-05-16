ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali - Son Dakika

Salon: Ayhan Şahenk
Hakemler: Erşan Kartal, Ziya Özorhon, Ahmet Tatlıcı
Darüşşafaka: Olaseni 6, Pineiro 7, Boothe 4, Doğuş Özdemiroğlu 2, Caupain 20, Cullough 9, Sinan Güler 5, Selim Şav 11, Can Maxim Mutaf, Bora Yaşar 2, Ege Özçelik, Eren Has
Gaziantep Basketbol: Peterson 27, İsmail Cem Ulusoy 9, Alpha Kaba 13, Luther 10, Gulley 9, Orhan Haciyeva 3, Doyle 11, Harun Apaydın 3, Dusan Cantekin 4, Ahmet Furkan Özkan, Tevfik Akdamar, Koray Çekici 2
1. Periyot: 23-25
Devre: 39-44
3. Periyot: 51-71
ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Darüşşafaka'yı 91-66 mağlup etti.
Gaziantep temsilcisi, bu sonuçla iki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği seride durumu 1-1'e getirdi.
Kaynak: AA
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